Catania. Concerto di Natale realizzato dall’orchestra della “Teresa di Calcutta – Sanzio”

Condividi questo articolo?

Al Teatro Metropolitan di Catania si respira la magia del Natale grazie al concerto realizzato dalla giovane orchestra dell’istituto comprensivo “Teresa di Calcutta – Sanzio”. Un appuntamento, fortemente voluto dalla dirigente Sabrina Pettinato, che ha visto esibirsi sul palco 240 giovani artisti: 70 orchestrali, 130 elementi a formare il coro e 40 bambini dell’infanzia che hanno realizzato le coreografie tra il pubblico.

A condurre l’evento il prof Paolo Fino collaborato dall’alunna Carola Criscuolo. La serata è stata un trionfo di musica e cultura, un vero e proprio viaggio attraverso l’anima natalizia, apprezzato da una platea piena in ogni ordine di posto e composta da genitori, dal corpo insegnanti e dai rappresentanti delle istituzioni politiche e sociali del capoluogo etneo. Curati dalla direttrice dell’orchestra la maestra Rosy Millici, dal direttore del coro Francesco Daniele Miceli oltre che dai maestri Dennis Marino (chitarre), Maria Grosso (pianoforte), Antonella Prestandrea (sax) e Rosamaria Terranova (direttrice del coro della secondaria) i giovani artisti della “Teresa di Calcutta – Sanzio” hanno saputo rapire ed entusiasmare un pubblico che non ha mai fatto mancare tutto il suo sostegno. Special guest il batterista Sasha Santocito “ Si tratta di una manifestazione che ha messo a confronto il potenziale di decine di giovani artisti creando un’armonia da cui bisogna partire per costruire le eccellenze del domani- afferma la dirigente Sabrina Pettinato – la nostra scuola in questo contesto si è fatta portavoce dei valori della società improntata sull’educazione, sul rispetto reciproco e sulla bravura dei nostri alunni”.

Annunci