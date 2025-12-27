Catania città del Natale: Christmas Town supera 100 mila buone azioni e resta aperta fino al 6 gennaio 2026

Condividi questo articolo?

Sono già oltre 100mila i visitatori ispirati da Christmas Town a compiere una buona azione per Natale, questo l’impulso lanciato in Sicilia dal più grande parco tematico del Sud Italia. Nella gioia delle feste la Città del Natale infatti ha accolto bambini e adulti con un augurio positivo: give love.

Dopo numerose date sold-out, c’è ancora tempo per vivere questa magia tra le giostre e le attrazioni di questa edizione, perché tutto continuerà a brillare fino al 6 gennaio 2026.

La straordinaria atmosfera di Christmas Town ha richiamato l’attenzione di numerosi gruppi provenienti dalla Calabria, Puglia, Campania e Malta. Catania si rivela così la più importante città del Natale in Sicilia, perché alle pendici dell’Etna sorprende i bambini e fa gioire gli adulti tra renne ed elfi, Grinch e Babbo Natale, parate e spettacoli.

Immancabile il bacio sotto il vischio in un romantico viale dedicato all’amore, grandi slanci sulle piste di ghiaccio anche per gli apprendisti, occhi contenti tra milioni di luci accese in ogni angolo de Le Ciminiere.

La magia continua fino all’Epifania offrendo a tutti l’occasione di tornare bambini, solo per un giorno, per evocare la spensieratezza e l’entusiasmo in un luogo in cui si può essere felici.