Catania. Caduta Rami nel quartiere di San Giorgio

le segnalazioni dell’ex consigliere comunale Salvo Spadaro

Una strada trafficata, il ramo che si stacca improvvisamente dal tronco e finisce in mezzo alla carreggiata. Sul viale Biagio Pecorino poteva verificarsi un incidente. Ne è convinto l’ex consigliere comunale Salvo Spadaro che ha prontamente segnalato il problema all’assessore all’Ambiente di Catania. “Ci troviamo a pochi passi dal Poliambulatorio di San Giorgio e fortunatamente la strada era quasi deserta in quel momento. In tutto il quartiere gli abitanti hanno segnalato molte altre aree che hanno bisogno di una costante cura del verde per impedire che si ripetano episodi come quello del viale Pecorino. Oggi nessuno si è fatto male ma non si può andare sempre avanti con la fortuna”.

