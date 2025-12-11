Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo

Condividi questo articolo?

Solidarietà: riflettori accesi sulla struttura nel quartiere Angeli Custodi

LO SPIRITO NATALIZIO DEL GRUPPO GIOVANI DI ANCE CATANIA SCALDA LA “CITTÀ DEI RAGAZZI”, POLMONE SOCIALE DELLA CITTÀ

Una struttura dal grande valore sociale, quale presidio educativo, culturale e di accoglienza per la comunità. Un punto di ritrovo che ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai più disagiati: si tratta della Città dei Ragazzi di Catania, su cui il Gruppo Ance Giovani Catania ha voluto accendere i riflettori per le sue grandi potenzialità in termini di responsabilità sociale e di investimento sul futuro del territorio.

Annunci

Dalla prima accoglienza al doposcuola, dai corsi sportivi a quelli di danza e musica, dai laboratori artistici al circolo per gli anziani, fino al centro per l’integrazione e il sostegno di persone affette da gravi disabilità, per migliorare la loro qualità di vita e la relazione con il mondo esterno. Questi sono alcuni dei servizi della Città dei Ragazzi, «recuperata dopo tanti anni e dal 2023 rimessa a disposizione di un quartiere deprivato come polo culturale, artistico ed educativo – spiega il responsabile Marco Barbarossa – un luogo in cui sentirsi accolti e trovare un percorso di vita alternativo».

«Siamo stati particolarmente colpiti dalle idee e i progetti che animano questa ampia struttura, sono di grande spessore, iniziative che restituiscono valore a un luogo fondamentale per il quartiere – commenta il presidente del Gruppo Giovani Ludovico Porto – Da sempre vicini ai temi sociali, quest’anno la nostra azione per “Costruire Solidarietà” ha voluto lasciare un’impronta concreta nell’anima del quartiere Angeli Custodi di Catania con un’iniziativa organizzata per dare risalto alla funzione centrale del presidio come “polmone sociale” del quartiere, capace di offrire ascolto, servizi e progetti di crescita a persone di ogni età». Ance Catania, infatti, ha donato un contributo destinato a supportare un anno di attività sportive per i ragazzi che frequentano La Città dei Ragazzi.

Nel pieno dello spirito natalizio, l’incontro non solo ha rappresentato un’opportunità per socializzare, ma anche di godere di alcune ore di svago con l’esibizione di un gruppo di bambini del corso di danza, guidato dalla maestra Luisa Russo, e con la amichevole partecipazione dei Kutulisci. A rendere ancora più calorosa la serata l’acquisto solidale di alcuni oggetti realizzati da alcuni ospiti della Città dei Ragazzi.