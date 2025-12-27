Catania. Al Museo Diocesano la Compagnia Arte Pupi dei Fratelli Napoli racconta “Pinocchio all’Opera dei pupi”

Condividi questo articolo?

Pinocchio la marionetta di legno più famoso al mondo domenica 28 dicembre, alle ore 18.00, presso la Pinacoteca del Museo Diocesano, sarà il protagonista dello spettacolo di teatro di figura, per bambini dai 3 anni in su, “Pinocchio all’Opera dei pupi” della Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli.

“Il simpatico protagonista amato dai bimbi di ieri e di oggi- dichiara Davide Napoli autore della regia e del testo- si confronterà con Re Carlomagno, con i due fratelli “Gatto” e “Volpe” soldati di corte pronti a tradire il loro Imperatore per acquisire potere e denaro, con il servitore Peppininu e tanti altri pupi per uno spettacolo dedicato ai più piccoli ma che parla ai più grandi”.

“Sarà una storia entusiasmante- conclude Davide Napoli- giocata tra il teatro d’attore, il teatro dei burattini a guanto e quello dei pupi siciliani di stile catanese, nella quale ogni spettatore diverrà assoluto protagonista”.