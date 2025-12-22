CASTIGLIONE DI SICILIA Incontro con gli studenti universitari: focus sul paesaggio vitivinicolo

Condividi questo articolo?

Il Borgo e il suo territorio oggetto di analisi dell’Università. Presentato al Castello di Lauria un progetto didattico coordinato da Teresa Graziano, docente di geografia economico-politica dell’Università di Catania, dove sono intervenuti il sindaco Concetto Stagnitti, il neo presidente del Parco fluviale dell’Alcantara Carmelo Calabrò, l’assessore comunale Oriana Tornatore, Pippo Raiti, ambasciatore delle Città del Vino, l’arciprete Don Orazio Greco. All’incontro ha partecipato pure Simona Porto, docente e presidente del corso di laurea magistrale in Gestione Sostenibile dell’ambiente e del Paesaggio del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. L’obiettivo è la realizzazione di un progetto di analisi multidisciplinare finalizzato a restituire un quadro completo delle caratteristiche paesaggistiche dei comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia.

In particolare, all’interno dell’insegnamento di Analisi socio-geografica del Paesaggio (titolare prof.ssa Graziano) gli studenti hanno approfondito in aula le caratteristiche demografiche e gli assetti socio-economici dei due comuni, con particolare riferimento ai comparti vitivinicolo e turistico. All’incontro di Castiglione con i docenti e gli allievi universitari sono state coinvolte pure diverse associazioni locali, come la Pro Loco, Siciliantica, Archeoclub, ecc. Con il focus group, l’obiettivo è integrare le conoscenze acquisite in aula con un’esperienza sul campo e restituire gli esiti dell’analisi alle comunità locali per tracciare percorsi di sviluppo locale sostenibili che partano dallo scambio di saperi e conoscenze tra Università ed i territori. Diverse le tematiche e gli approfondimenti affrontati dai rappresentanti istituzionali intervenuti grazie alle domande degli studenti universitari e dalle docenti, soffermandosi in particolare modo sugli aspetti turistici ed enoturistici, la viticoltura, la trasformazione urbanistica e paesaggistica del territorio in questi anni, gli aspetti sociodemografici. Il sindaco Concetto Stagnitti, insediatosi a maggio 2025, ha evidenziato i progetti in itinere per la valorizzazione del borgo, mentre Carmelo Calabrò, presidente del Parco Fluviale dell’Alcantara, nominato pochi giorni fa, ha sottolineato l’importanza dell’ente Parco dichiarandosi pronto a collaborare sia con questo progetto che con altre iniziative territoriali.

