Caravaggio tra l’oscurità e la luce”, Teatro Popolare Samonà, Sciacca, domenica 14 dicembre 2025

Ultimo weekend e nuovi orari per “Caravaggio – Tra l’oscurità e la luce”, promossa da Mediterranea Arte, curata da Denis Depaoli con Giulia D’Achille ed Elia Pilati. Il 14 e dicembre sarà possibile vedere la mostra dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Inaugurata in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, lo scorso 1° agosto, l’esposizione, segna un nuovo capitolo culturale per la città di Sciacca, trasformando il Teatro Popolare Samonà in uno spazio espositivo inedito e immersivo.

Una visione ambiziosa di rilancio culturale in cui, grazie all’arte, si attiva un percorso di valorizzazione del territorio e di rigenerazione dell’identità collettiva. Dopo un lungo periodo di chiusura, il Teatro Samonà torna così ad aprirsi al pubblico non solo come edificio recuperato, ma come luogo vivo di sperimentazione e racconto, grazie a un’iniziativa culturale che intreccia memoria, arte e contemporaneità.

«Crediamo che la bellezza, l’arte e la cultura – affermano Mediterranea Arte, enti promotori del progetto –possano essere strumenti di rigenerazione autentica. In questi mesi abbiamo avuto la conferma che portare Caravaggio e i suoi interpreti a Sciacca significa investire in un nuovo immaginario per il territorio, che parte dal passato per costruire visioni contemporanee».

L’esposizione propone un viaggio in cinque sezioni attraverso 22 opere di vari artisti che testimoniano l’eredità visiva, concettuale ed emotiva lasciata da Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e la sua profonda influenza sull’arte italiana ed europea del Seicento.

Il percorso prende avvio dalle prime reazioni critiche alla figura del Merisi, evocato attraverso le tensioni giudiziarie e biografiche che ne hanno costruito il mito, con artisti come Giovanni Baglione e Bartolomeo Manfredi, e prosegue con l’esplorazione del naturalismo lirico e intimo di Orazio Gentileschi, Carlo Saraceni e Massimo Stanzione. Segue l’eco drammatica dei tenebristi attivi tra Spagna, Francia e Olanda – tra cui Jusepe de Ribera, Georges de La Tour, Valentin de Boulogne, Trophime Bigot e i caravaggeschi di Utrecht– che resero il chiaroscuro caravaggesco un codice universale, immerso nella teatralità e nella tensione spirituale. Il dialogo si fa poi dialettico con la scuola bolognese, dove Guido Reni, il Guercino e Simone Cantarini reinterpretano la lezione di Caravaggio con eleganza idealizzante e una nuova spiritualità composta. La narrazione si fa corale nella sezione dedicata all’umanità sacra e profana, dove santi, martiri, prostitute e peccatori convivono nel chiaroscuro dell’anima, protagonisti di una pittura profondamente umana e teatrale.

Fulcro assoluto del percorso espositivo è l’opera “L’Incredulità di San Tommaso”, presentata in esclusiva per la Sicilia in un allestimento spettacolare: collocata in una sala nera riflettente ispirata alle ‘infinity room’ di Yayoi Kusama. “L’Incredulità di San Tommaso”, l’unica opera del maestro presente in mostra e che conclude il percorso espositivo, è un dipinto in cui Caravaggio coglie con precisione anatomica e forza teatrale l’istante in cui il dubbio si trasforma in fede: non solo un’opera d’arte, ma un gesto umano, silenzioso e universale, che invita chi osserva a guardare, toccare, credere.

“Caravaggio – Tra l’oscurità e la luce” sarà visitabile presso il Teatro Popolare Samonà di Sciacca fino al 14 dicembre 2025. Si tratta di un’esperienza immersiva e sensoriale, in cui ogni opera è una scena, ogni volto è una storia, ogni ombra è specchio del nostro tempo.