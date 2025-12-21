Capo d’Orlando. “Centro Studi del GAL Nebrodi Plus” assegnato a Marcello Sorgi il Premio antimafia “Salvatore Carnevale”

Condividi questo articolo?

Presso il Centro Studi del GAL Nebrodi Plus a Capo d’Orlando, nella nuova sede di via Roma 15, l’incontro pubblico “Governare dal basso, progettare il futuro”, promosso in occasione della chiusura della programmazione PSR Sicilia 2014–2022 e dedicato alla presentazione del volume dallo stesso titolo, realizzato da Francesco Canna, Calogero Sardo Viscuglia e Giusi Maniaci, che analizza l’esperienza dei gruppi di azione locale e, in particolare, il caso del GAL Nebrodi Plus.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e di riflessione sul ruolo delle politiche europee di sviluppo rurale e territoriale. La presidenza dell’On. Francesco Calanna è stata richiamata come elemento centrale di una governance improntata a visione strategica, trasparenza amministrativa e forte radicamento nel comprensorio nebroideo, in piena coerenza con le priorità europee del Green Deal e della coesione territoriale.

Nel dibattito è emerso con forza anche il legame tra il concetto di “governare dal basso” e il ruolo dei GAL come spazi di democrazia sostanziale e di innovazione istituzionale. L’incontro è stato strutturato come un momento non solo di rendicontazione, ma soprattutto di rilancio verso la nuova programmazione, nella consapevolezza che l’esperienza maturata costituisce una base solida per affrontare le sfide future dello sviluppo locale in Sicilia.

A margine dei lavori, il presidente Francesco Calanna ha rivolto un ringraziamento a tutti i soggetti istituzionali, agli amministratori locali, agli operatori economici e sociali e allo staff del GAL Nebrodi Plus, sottolineando come i risultati raggiunti siano frutto di un lavoro collettivo e di una visione condivisa. Giusi Maniaci e Calogero Sardo Viscuglia, co-autori del libro oggetto di dibattito (pubblicato da Armenio Editore), hanno sottolineato anche l’impegno del GAL Nebrodi Plus su temi di grande complessità e su più fronti operativi, ivi compresa la facilitazione digitale. Durante un simpatico siparietto con Babbo Natale, è stato consegnato al presidente Calanna il parere positivo reso dal Dipartimento dell’Assessorato regionale all’agricoltura in riferimento al fascicolo di candidatura dell’IGP “Nocciola di Sicilia”, frutto di un progetto coordinato dal GAL Nebrodi Plus.

L’iniziativa è stata poi abbinata alla XIII edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”: in particolare, la Fondazione “Carmelo Battaglia” (associata al GAL Nebrodi Plus) ha comunicato tramite il proprio presidente Antonio Matasso, docente universitario da sempre impegnato nel movimento socialista contro Cosa Nostra, l’assegnazione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale” al noto giornalista Marcello Sorgi. L’ex direttore del quotidiano “La Stampa” e del Tg1 è anche il figlio di Nino Sorgi, uno degli avvocati che nel processo per l’uccisione del sindacalista socialista nativo di Galati Mamertino assistette Francesca Serio, madre di Turiddu Carnevale.

L’incontro si è infine trasformato in un’occasione di saluto e di augurio per le festività, nel segno di una comunità che guarda al futuro con responsabilità, competenza e fiducia. Al termine, sono stati degustati dei panettoni artigianali realizzati dal maestro Franco Lazzara, utilizzando l’olio di nocciola prodotto grazie ad un progetto di ricerca e sperimentazione portato avanti dal Gal Nebrodi Plus, in collaborazione con l’Istituto tecnico industrale “Torricelli – Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello.

