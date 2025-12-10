Blufi, si presenta alla Scuola Media il libro di Vincenza Montana “La capretta bianchina a Blufi”

Condividi questo articolo?

BCsicilia – Comune di Blufi – Biblioteca comunale – Libri d’alta quota – Centro per il Libro e la Lettura – Capralat – Università Popolare

Organizzato da BCsicilia, Comune di Blufi, Biblioteca comunale, Centro per il Libro e la Lettura, Capralat e Università Popolare, si presenta giovedì 11 dicembre 2025 alla ore 9,30 presso la Scuola Media in via Dottore Di Gangi a Blufi il libro di Vincenza Montana “La capretta bianchina a Blufi”. Dopo i saluti di Leonardo Amoroso, Dirigente scolastico, Calogero Puleo, Sindaco di Blufi e Lidia La Placa, Assessore alla Cultura, dialogherà con l’autrice Alfonso Lo Cascio, giornalista e Presidente regionale BCsicilia. Alla fine dell’incontro a tutti i bambini verrà offerto in regalo il libro.

Annunci

La capretta “Bianchina”, ideata da Vincenza Montana, fa parte della collana “Madonie in movimento”. Lo stile è montessoriano: colori vivaci, immagini grandi e ben illustrate, un linguaggio semplice e chiaro. La capretta girovagando per le Madonie arriva a Blufi, un paesino ricco di storia e di cultura, dove la natura è stata clemente, una madre eccellente, e regala dei tulipani meravigliosi che ogni anno nascono spontaneamente vicino al Santuario della Madonna dell’Olio: uno spettacolo a vederli. L’ambiente con tutta la sua straripante bellezza è parte integrante del piccolo centro e del suo passato.