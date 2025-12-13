BLUE ROSE: da oggi sui digital store e in radio “CONTRO IL TEMPO” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Dal 12 dicembre 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Contro il tempo” (Up Music Studio), il nuovo singolo di Blue Rose.

“Contro il tempo” è un inno di resilienza che rompe il silenzio sulla violenza psicologica, un brano crudo e profondo che affronta con coraggio il tema della violenza psicologica. L’artista trasforma il dolore in musica, dando voce a chi lotta per riprendere il controllo della propria vita.

Il brano è l’espressione di una battaglia interiore: il racconto di una persona che, sentendosi sopraffatta e in balia degli eventi, combatte disperatamente contro ogni ostacolo pur di ritrovare la propria essenza e tornare a essere se stessa. È un grido di resistenza e auto-affermazione.

L’arrangiamento riflette perfettamente la tensione emotiva del testo. Il brano nasce in punta di piedi, con una base essenziale di pianoforte e voce che stabilisce un’atmosfera intima e vulnerabile. Man mano che il racconto si sviluppa, si aggiungono sonorità elettroniche che amplificano il senso di urgenza. La traccia culmina in un intenso e liberatorio assolo di chitarra di chiara ispirazione rock, che sigilla il finale con una potente dichiarazione di forza e superamento.

Commenta l’artista sul nuovo brano: «Il brano è nato in poco tempo, avevo forse bisogno di sfogarmi un po’. Ero al piano a casa mia con mia madre che stava preparando la cena. È partito tutto da un esercizio che continuavo a ripetere al piano che poi sarebbe diventato l’intro. ».

Il videoclip di “Contro il tempo” ritrae l’artista all’interno del proprio studio di registrazione, il luogo intimo in cui le canzoni nascono e prendono forma. La sua interpretazione scenica mira a esprimere un profondo senso di libertà e resilienza. Le immagini incarnano visivamente la lotta interiore, evidenziando il coraggio di chi combatte contro ogni avversità pur di ritrovare e riaffermare la propria identità.

Biografia

Rita Alitto, nata a Cosenza nel 2000 e conosciuta artisticamente come Blue Rose, è una cantautrice e tastierista che ha sempre trovato nella musica un rifugio sicuro e un luogo di libera espressione. I colori blu e rosa, che rappresentano il suo modo unico di “vedere” la musica, sono diventati la sua firma artistica.

La sua passione per la musica nasce fin da giovanissima: a soli 12 anni ha iniziato a scrivere brani, influenzata dagli studi di pianoforte classico e dall’ascolto di generi come il rock e il metal. La sua formazione include lo studio della musica classica in conservatorio e il canto moderno in accademia. Attualmente, sta approfondendo gli studi in tastiere elettroniche, che le hanno permesso di sperimentare con nuovi ambienti sonori e di sviluppare un amore particolare per strumenti come l’hammond e i synth.

Il progetto Blue Rose prende forma ufficialmente nel 2020 con la pubblicazione del primo singolo, Ma No. La sua musica è un racconto del suo vissuto e si rivolge in particolare a chi si sente indeciso e alla ricerca di sé. L’artista non ha un obiettivo specifico, ma spera che la sua musica arrivi a più persone possibili, consentendo loro di riconoscersi nelle sue narrazioni.

Blue Rose collabora da mesi con l’etichetta UpMusic, con cui ha già pubblicato a marzo 2025 il singolo Stanze vuote. Attualmente, la cantautrice ha numerosi brani pronti per essere prodotti e pubblicati, con la prospettiva di svelare presto il suo prossimo capitolo musicale.