Barcellona Pozzo di Gotto: martedì 30 dicembre la presentazione del saggio “Divide et Impera” di Pietro Gurrieri

con l’intervento dell’autore e di Antonio De Luca, capogruppo M5S all’ARS, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e del mondo della giustizia

Domani, martedì 30 dicembre alle 17:00, l’Auditorium Comunale Parco Maggiore La Rosa ospiterà la presentazione del saggio Divide et Impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini, scritto dall’avvocato cassazionista e saggista Pietro Gurrieri.

Il saggio, spiega l’autore, «cerca di ricostruire le implicazioni profonde della riforma sulla separazione delle carriere, andando oltre le semplificazioni e la retorica dei suoi sostenitori. Non si tratta di questioni tecniche riservate agli addetti ai lavori, ma di una scelta ai limiti dell’eversione che incide gravemente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e che mette a rischio l’indipendenza della giurisdizione e i diritti dei cittadini. Il confronto pubblico è dunque necessario, prima che decisioni irreversibili vengano assunte senza una piena consapevolezza delle loro conseguenze».

L’evento è promosso dall’associazione Reti di Giustizia di Vittoria e dal comitato civico In moVimento di Barcellona Pozzo di Gotto.

Interverranno insieme all’autore:

Vera Giorgianni, coordinatrice provinciale M5S Messina

Marco Infantino, segretario di In moVimento

Antonio De Luca, capogruppo M5S all'ARS

Domenico Armaleo, magistrato e membro della Giunta Esecutiva Nazionale ANM

, magistrato e membro della Giunta Esecutiva Nazionale ANM Pietro Patti, segretario generale CGIL Messina