Bando Periferie a Messina, la Compagnia Carullo – Minasi presenta la III edizione de “La scuola del teatro”

Spazi significativi della IV circoscrizione diventeranno un palcoscenico diffuso, in cui i linguaggi dello spettacolo dal vivo si intrecciano per ridisegnare il tessuto sociale e culturale della città. Oriana Civile inaugurerà il cartellone di eventi sabato 6 dicembre alle 11.00 all’Orto Botanico con il concerto spettacolo “Cantata civili”.

Messina, 2 dicembre – La Compagnia Carullo – Minasi, insieme a Sciara Progetti APS ETS, presenta la terza edizione de “La scuola del teatro”, progetto vincitore del Bando Periferie 2025 – MiC / Comune di Messina, che trasforma spazi significativi della quarta circoscrizione della Città dello Stretto in un palcoscenico diffuso, restituendo al teatro la sua funzione civile: essere luogo di incontro, ascolto e crescita condivisa.

Un’iniziativa che si svolgerà dal 6 al 29 dicembre e che nasce per generare riscatto sociale e per proporre una visione diversa di città, dove il teatro diventa strumento di educazione, di cura comunitaria e di immaginazione collettiva.

“La scuola del teatro” si sviluppa come un grande laboratorio urbano, in cui i linguaggi dello spettacolo dal vivo si intrecciano per ridisegnare il tessuto sociale e culturale della città. Il teatro, uscendo dai suoi spazi convenzionali, diventa uno spazio altro, accessibile e condiviso, dove genitori, bambini, adolescenti, nonni ed educatori possono incontrarsi attorno a un vocabolario comune: quello dell’immaginazione, della creatività e del confronto.

Un percorso che costruisce una piccola comunità di utopica resistenza, capace di trasformare gli spazi della quotidianità in luoghi di poesia e relazione.

Il festival propone una geografia ricca di linguaggi, tutti in dialogo tra loro: teatro di figura e marionette, arti circensi, concerti-spettacolo, drammaturgia contemporanea, narrazione, teatro filosofico e teatro per l’infanzia.

Tra questi linguaggi trova spazio anche il teatro-canzone, affidato alle artiste Oriana Civile, Irida Gjergji e Luisa Briguglio, che con le loro visioni — tra memoria civile, tradizioni popolari e narrazione poetica — arricchiscono la dimensione sonora del progetto, avvicinando generazioni diverse attraverso canto, cunto e racconto musicale.

Si segnala, inoltre, l’importante presenza di “Primi passi sulla luna” storico spettacolo di Andrea Cosentino, validissimo artista nazionale proveniente da Roma, e la compagnia V.A.N. – Verso Altre Narrazioni – formata da giovanissimi e validissimi artisti di Teatro per l’infanzia, entrambi in prima assoluta a Messina. Parteciperà anche Salvino Carabbiano, esperto manovratore di burattini e marionette, storico allievo di Mimmo Cuticchio.

Gli spettacoli si svolgono negli spazi aperti della quarta circoscrizione, da Piazza San Vincenzo a Viale Principe Umberto, passando per Gravitelli, Montepiselli e il Tirone. Luoghi quotidiani si trasformano in palcoscenici: il cortile dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi, la cavea dell’Orto Botanico, il giardino della Facoltà di Scienze Politiche, il sagrato della Chiesa di Montepiselli e la Scalinata Santa Barbara.

A ogni spettacolo è affiancato un laboratorio multidisciplinare, dal teatro di figura alle arti circensi con Mario Barnaba, dal teatro-canzone alla drammaturgia, dalla musica popolare alla sociologia urbana, per avvicinare bambini e adolescenti alle pratiche della scena e offrire strumenti di espressione, gioco e consapevolezza.

Accanto a questi percorsi sono attivi due laboratori di comunità:

“Pedalare la città” , in collaborazione con FIAB Messina Ciclabile, che trasforma gli spostamenti urbani in esperienze teatrali e percettive all’insegna della mobilità sostenibile;

, in collaborazione con FIAB Messina Ciclabile, che trasforma gli spostamenti urbani in esperienze teatrali e percettive all’insegna della mobilità sostenibile; “Di generazione in generazione. Cantiere Tempesta”, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù di Gravitelli, un laboratorio intergenerazionale che raccoglie e restituisce le memorie degli abitanti attraverso il racconto teatrale.

La Compagnia Carullo-Minasi conferma così la propria militanza poetica nel sociale, lavorando perché il teatro diventi un’occasione concreta di emancipazione, immaginazione e costruzione di nuovi mondi possibili.

PROGRAMMA COMPLETO (tutti gli eventi sono a ingresso gratuito)

6 dicembre – Orto Botanico, ore 11

ORIANA CIVILE – Cantata Civile (concerto-spettacolo)

10 dicembre – Scuola Pascoli Crispi, ore 16:30

SALVINO CALATABIANO – Natale Burattino (marionette e burattini)

11 dicembre – Scuola Pascoli Crispi

MARIO BARNABA – La valigia di Natale (circo-teatro)

19 dicembre – Giardino della Facoltà di Scienze Politiche, ore 11

IRIDA GJERGJI – Sarabanda Post Comunista (concerto-spettacolo)

20 dicembre – Orto Botanico, ore 11

ANDREA COSENTINO – Primi passi sulla luna (prosa)

22 dicembre – Scalinata Santa Barbara, ore 11

CARULLO-MINASI – Il Copernico (teatro filosofico)

27 dicembre – Orto Botanico, ore 11

LUISA BRIGUGLIO – Canto e Cunto (concerto-spettacolo)

29 dicembre – Santa Teresa di Gesù Bambino, ore 11

COMPAGNIA VAN – Lino e Lone (prosa per bambini)

