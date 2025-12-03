Bagheria,Tesori di Fede: conversazione e mostra sulle Immagini sacre

Condividi questo articolo?

Promossa dal Comune di Bagheria, BCsicilia e Associazione Giuseppe Bagnera, si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 16,30, presso il Collegio di Maria in via Collegio, 28 a Bagheria, una conversazione sulle immagini sacre dal titolo “Tesori di Fede”.

Dopo i saluti di suor Sofia Lo Presti, Responsabile della comunità Collegio di Maria, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e di Angelo Restivo, Presidente Associazione Giuseppe Bagnera e collezionista, sono previsti gli interventi di Enzo Buttitta, ecclesiologo ed esperto di iconografia bizantina ed orientale, e di Benedetto Morello, pittore, incisore e collezionista. Coordinerà l’incontro Maria Giammarresi, Presidente della sede BCsicilia di Bagheria.

A seguire si ci sposterà press la Dimora Storica Cirrincione-Mineo in via Sant’Elia, 5 sempre a Bagheria per l’inaugurazione della Mostra di santini e statuette di Angelo Restivo che resterà aperta sabato 6 dicembre 2025, dalle 18,00 alle 20,00, domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 10,00 alle13,00 e dalle 16,00 alle 20,00. Per informazioni Email: bagheria@bsicilia – Tel. 3394121267 – F.B. BCsicilia Bagheria.

