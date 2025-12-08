Aurelio La Torre porta la lingua siciliana al centro del dibattito europeo

Condividi questo articolo?

La voce della Sicilia ha trovato spazio al convegno internazionale “Multiple voices in the classroom: Harnessing the power of regional and minority languages in secondary education”, organizzato dall’European Centre for Modern Languages (ECML), organismo del Consiglio d’Europa. Protagonista è stato il dirigente della Presidenza del Consiglio, Aurelio La Torre, che attualmente si occupa, tra l’altro, dello Stato di Diritto e dei Diritti Fondamentali, con particolare attenzione anche ai diritti linguistici.

La Torre, siciliano di Messina, che è stato l’autore del Manifesto di Bruxelles sulla lingua siciliana ed è tra i fondatori dell’AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana), ha presentato nel convegno la relazione “7 proposte per valorizzare le lingue regionali e minoritarie in Europa”. Nell’esposizione, dopo avere evidenziato il contesto normativo europeo, ha messo in luce il paradosso italiano: un Paese ricco di lingue storiche e tradizioni locali, ma che riconosce e tutela ufficialmente solo una piccola parte di esse, lasciando fuori idiomi di grande diffusione come il siciliano.

Portando l’esperienza maturata con l’AUCLIS, ha suggerito diverse iniziative replicabili anche in altri contesti europei, come l’adozione di un Manifesto e l’utilizzo di date simboliche – ad esempio la Giornata internazionale della lingua madre del 21 febbraio – da dedicare all’insegnamento e alla celebrazione delle lingue regionali nelle scuole e ha raccontato l’esperienza dello spettacolo teatrale “Poros”, in cui il XII canto dell’Odissea è messo in scena in lingua siciliana.

Nel suo intervento ha sottolineato anche i vantaggi del bilinguismo e la valenza della lingua regionale per il rafforzamento dei legami con le comunità di emigrati e discendenti all’estero. Ha inoltre evidenziato come ci sia poca attenzione verso la discriminazione linguistica, invitando gli organizzatori a considerare la possibilità di un convegno dedicato a questo tema in occasione dello “Zero Discrimination Day” delle Nazioni Unite, previsto per il 1° marzo 2026.

Con il suo intervento in Austria, Aurelio La Torre ha portato la questione della lingua siciliana e delle altre lingue regionali italiane al centro del dibattito europeo, ribadendo che la diversità linguistica non è un ostacolo ma – in linea con la Costituzione e con i principi europei – un patrimonio di cui essere orgogliosi, da tutelare e promuovere.