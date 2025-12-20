Auguri Natale Asec Trade e Catania Rete Gas

Condividi questo articolo?

Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento per scambiarsi i tradizionali auguri di Natale e per conoscere i futuri progetti delle due importanti aziende etnee che continuano ad offrire alla città un servizio adeguato e sempre vicino alla gente. A porgere i saluti istituzionali l’assessore ai Servizi Demografici e al Decentramento Daniele Bottino, l’assessore al Personale Viviana Lombardo, l’assessore alle Partecipate Giuseppe Marletta, l’assessore alla Città Metropolitana di Catania Alessandro Campisi e la consigliera comunale Erika Bonaccorsi.

Accanto a loro, il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, il presidente di “Asec Trade” Maria Pagano ed i componenti del CdA delle due aziende (per “Asec Trade” Giovanni Marletta e Paolo Ferrara, per “Catania Rete Gas” il vice presidente Massimo Tempio e Melinda Condorelli).

Presenti tra il pubblico il personale di Asec Trade e di Catania Rete Gas oltre al presidente di Sidra Mario Di Mulo e il vice presidente dell’Amts Giuseppe Cannavò.

“Il Natale è una parte dell’anno importante per tutti- afferma il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro- ed è un momento anche per fare bilanci e per tirare le somme su quello che si è fatto durante tutto il 2025. Ovviamente il mio pensiero va alla terribile esplosione dello scorso gennaio: un evento che ci ha visto compiere sforzi enormi per dare una risposta concreta ed efficiente alla città ripristinando e mettendo in sicurezza la rete con oltre 5.500 utenze riattivate a tempo di record. Di questo non posso che ringraziare il nostro personale, il Sindaco Trantino, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Catania e Italgas per gli sforzi profusi e il grande lavoro di squadra dimostrato”.

Nel corso dell’evento è stata premiata la squadra di pronto intervento della Catania Rete Gas colpita dall’ esplosione di quasi un anno fa (l’ingegnere Gaetano Parasiliti con i dipendenti Franco Catalano, Nino Fazio e Pierluigi Bafumi).

“L’incontro di oggi ribadisce la forte collaborazione che contraddistingue le due aziende partecipate -sottolinea il presidente di Asec Trade Maria Pagano – una sinergia duratura ed efficace che porta alla valorizzazione del personale ed alla stretta collaborazione con le varie realtà territoriali. Ringrazio anche l’amministrazione comunale, che ci ha sempre sostenuto ed appoggiato nei nostri progetti di sviluppo aziendale, oltre al nostro personale che rappresenta il valore aggiunto in termini di professionalità ed impegno. Condivisione e progetti da mettere in atto con l’arrivo del 2026”.