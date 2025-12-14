Attività Ecopunto Giarre. Grande partecipazione attiva dei cittadini

Condividi questo articolo?

L’Ecopunto di Trepunti, gestito dalla società IGM, si conferma un successo per il Comune di Giarre, registrando un’affluenza in costante crescita anche nell’anno che si avvia alla conclusione.

La struttura, situata nell’autoparco comunale di Vico Platano (ex Mercato dei Fiori), è ormai un punto di riferimento essenziale per lo smaltimento dei rifiuti non inclusi nel servizio “porta a porta”.

Annunci

L’Assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, ha sottolineato l’importanza del servizio ed in particolare la positiva accoglienza dell’iniziativa da parte dei cittadini, che dimostrano un crescente senso civico. L’Ecopunto, attivo il martedì, giovedì e sabato dalle 7:30 alle 11:30, permette di conferire diverse tipologie di rifiuti, tra cui: Olii vegetali esausti (raccolti in appositi contenitori per il successivo riciclo); sfalci e potature (conferiti per il compostaggio); rifiuti speciali (depositati in scarrabili dedicati, come toner, pile esauste, piccoli elettrodomestici Raee e legno). Nell’anno che volge al termine i cittadini hanno conferito quantità significative di diverse tipologie di rifiuti all’Ecopunto, a dimostrazione della sua utilità e diffusione: 174820 chili di rifiuti dei mercati, 228380 chili di rifiuti ingombranti, 277140 chili (legno), 8860 chili di pitture e vernici; 323900 chili (imballaggi in materiali misti); 2232300 chili (rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 2760 chili (pneumatici fuori uso); 323900 (imballaggi di carta e cartone); 511440 chili (imballaggi di vetro).

L’Assessore all’Ambiente, Cavallaro guarda già al futuro, anticipando che a breve sarà pienamente operativo un Centro Comunale di Raccolta (CCR) ancora più attrezzato e moderno.

“Il nuovo centro, che sorgerà nella Zona Artigianale di contrada Codavolpe, sarà aperto tutti i giorni, con la possibilità di una o due aperture pomeridiane per ottimizzare il servizio” – ha spiegato Cavallaro. “La nuova struttura, concepita per essere facilmente accessibile e dotata di moderne tecnologie, promette di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti per un’utenza che ha già dimostrato grande maturità e senso civico”.