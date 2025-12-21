Appuntamento per il Natale con la Lega Navale Italiana, sezione di Riposto

Condividi questo articolo?

Clima di cordialità e partecipazione per la sezione della Lega Navale Italiana, sezione di Riposto, per il tradizionale scambio di auguri natalizi tra i soci e il direttivo. Un appuntamento sentito, che ogni anno rappresenta un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità della sezione.

Nel corso della serata, il presidente e i membri del direttivo hanno rivolto un caloroso saluto ai presenti, ringraziando i soci per l’impegno, la collaborazione e la passione dimostrata durante l’anno appena trascorso. È stata anche l’occasione per ripercorrere le principali attività svolte nel 2025, tra iniziative sportive, formative e sociali, che hanno contribuito a rafforzare il ruolo della Lega Navale sul territorio. Un particolare riconoscimento è stato conferito all’ equipaggio, che a bordo della barca della legalità “Lady Marianna” ha navigato da Riposto a Trieste, toccando varie tappe lungo la costa adriatica, coinvolgendo scuole e associazioni e promuovendo i valori per cui l’associazione stessa si impegna, partecipando alla 57^ edizione della Barcolana.

Non sono mancati i riferimenti ai progetti futuri e agli obiettivi per il nuovo anno, con l’auspicio di continuare a promuovere i valori della cultura del mare, della tutela ambientale e della socialità, che da sempre caratterizzano l’operato della Lega Navale.

Lo scambio di auguri si è svolto, in un’atmosfera conviviale, presso un noto locale della zona, tra animazione, musica, sorrisi e momenti di dialogo informale, confermando ancora una volta lo spirito di amicizia e appartenenza che unisce i soci della Lega Navale di Riposto.

Un brindisi finale ha suggellato l’augurio di un sereno Natale e di un nuovo anno ricco di soddisfazioni per tutta la comunità.

«Il Natale rappresenta per la nostra sezione un momento speciale di incontro e condivisione – ha dichiarato il presidente della Lega navale di Riposto Giuseppe Ballistreri –. Desidero ringraziare tutti i soci per la partecipazione, la passione e il senso di appartenenza dimostrati nel corso dell’anno. Grazie al contributo di ciascuno siamo riusciti a portare avanti iniziative importanti, valorizzando il mare e il nostro territorio. Un sentito ringraziamento -ha aggiunto- va anche al direttivo e ai volontari per l’impegno costante e la disponibilità. Guardiamo al nuovo anno con entusiasmo e fiducia, pronti a sviluppare nuovi progetti e a rafforzare ulteriormente i valori di amicizia, solidarietà e rispetto dell’ambiente che da sempre contraddistinguono la Lega Navale. A tutti i soci e alle loro famiglie auguro un sereno Natale e un felice anno nuovo».

Nella foto, premiazione equipaggio Barcolana