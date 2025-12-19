Allo spazio espositivo “Experience” la collettiva d’arte contemporanea “Mercante in Fiera” a cura di Leonarda Zappulla

Condividi questo articolo?

Dal 20 dicembre al 9 gennaio, allo spazio espositivo “Experience” in via delle Croci 16 a Palermo, si terrà “Mercante in Fiera”, mostra d’arte contemporanea a cura della dottoressa Leonarda Zappulla.

L’inaugurazione, pensata come momento di incontro e condivisione autentica, è in programma per sabato 20 dicembre alle 18:00: un’occasione per brindare insieme, scambiarsi gli auguri per le festività natalizie e vivere l’arte come esperienza relazionale, immergendosi in un dialogo vivo tra opere, visioni e sensibilità differenti.

La curatrice, storico e critico d’arte, ha riunito in collettiva opere di artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, con presenze internazionali dall’India e dalla Germania, dando vita a un percorso che celebra i valori di umanità, inclusione e familiarità.

Un mosaico di linguaggi e culture che trova nel periodo natalizio il suo naturale terreno di condivisione, ricordando come l’arte possa farsi spazio comune, luogo di riconoscimento e di incontro tra differenze.

Le opere in esposizione — e le loro riproduzioni — saranno protagoniste di diverse dinamiche interattive, trasformando l’arte nel cuore pulsante dell’evento: non semplice oggetto da osservare, ma esperienza da vivere, scambiare, sentire.

“Il percorso espositivo – spiega Leonarda Zappulla – offre al pubblico la possibilità di lasciarsi sorprendere: talvolta da un ricordo che riaffiora, da uno stile inaspettato, talvolta ancora da una tecnica singolare, capace di generare effetti inattesi”.

