Alla Cantina Curatolo Arini: Marsala, concerto del maestro Biseo e il vernissage dello scultore Arnoldi

Giovedì prossimo presso la “Cantina Curatolo Arini”, sita a Marsala in Via Vito Curatolo Arini n. 5, avrà luogo “L’arte del jazz” un evento, unico e sensazionale, promosso dall’associazione trapanese KirArt, presieduta dall’avvocata Mariella Bonfiglio. Lo spettacolo, che prenderà avvio a partire dalle 20,30, coniuga armonicamente due affascinanti e pregiate forme espressive: la musica Jazz e l’arte scultorea. Il concerto, che avrà inizio a partire dalle 21,30, conduce a Trapani uno dei più prestigiosi nomi del panorama jazz italiano contemporaneo: il maestro Riccardo Biseo, già direttore artistico di KirArt e del Premio Tonino di Pasquale. Biseo insieme al contrabbassista Giuseppe Pipitone e al batterista Giuseppe Nuccio, costituiranno eccezionalmente un trio vibrante, per esibirsi in una performance musicale indimenticabile ed eccezionale.

La serata è impreziosita dal vernissage dell’artista bergamasco Pietro Arnoldi che per l’occasione esporrà alla Cantina Arini alcune delle sue opere. L’inaugurazione della mostra è prevista per le 20,30 ed è accompagnata dalla degustazione di un calice di vino offerto dalla Cantina Curatolo Arini – 1875.

Arnoldi, scultore del legno, attribuisce alla natura nuovi linguaggi espressivi compartecipi di una profonda dimensione artistica, sociale ed affettiva. A fine concerto è prevista un ulteriore degustazione di vino.

È possibili usufruire delle agevolazioni della “Carta docente” e “Carta Cultura giovani”.