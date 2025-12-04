Al via la stagione teatrale “Kallipolis” con “L’Avaro” e Enrico Guarneri e diretto da Guglielmo Ferro, al Cine Teatro Rex di Giarre

Condividi questo articolo?

Prosegue con successo la stagione teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre, che, ad oggi, di spettacolo in spettacolo, ha registrato “sold out” e alto gradimento del pubblico.

Attesa per l’intramontabile messinscena “L’Avaro”, intrepretata da Enrico Guarneri e diretta da Guglielmo Ferro, che sarà accolta dal Cine Teatro Rex di Giarre, venerdì 5 dicembre, alle ore 18:00 (repliche sabato 6 dicembre, ore 17:30 e 20:30; domenica 7 dicembre, ore 17:30). Portare in scena “L’Avaro” oggi significa attraversare con ironia tagliente e intelligenza teatrale un testo immortale, che racconta vizi e debolezze dell’animo umano con una lucidità ancora sorprendentemente attuale. L’opera di Molière, pur affondando le radici nel Seicento, continua a parlarci oggi con uno sguardo vivo, corrosivo, spietatamente comico.

Annunci

La regia di Guglielmo Ferro sceglie di restituire questa vitalità senza forzature, puntando sull’essenza del testo: un meccanismo teatrale perfetto, dove ogni battuta è un ingranaggio calibrato, ogni personaggio una maschera lucida delle nostre ossessioni. Il lavoro scenico si sviluppa attorno all’umanità imperfetta e ridicola dei personaggi, che ci somigliano più di quanto vorremmo ammettere. In questo contesto brilla la figura di Enrico Guarneri, attore istrionico, capace di dominare la scena con naturalezza e presenza magnetica. La sua interpretazione restituisce un Arpagone dalla comicità irresistibile, ma anche profondamente umano, ossessionato, fragile, grottesco.

Sotto i riflettori con Enrico Guarneri: Rosario Marco Amato, Pietro Barbato, Nadia De Luca, Diana D’Amico, Emanuela Muni, Liborio Natali, Mario Opinato. Guarneri si muove con la maestria del mattatore, attraversando con disinvoltura registri diversi: dal paradosso alla farsa, dalla satira al dramma interiore. È una prova attoriale che coniuga esperienza e spontaneità, tecnica e istinto, facendo vibrare ogni parola con autenticità. La messinscena non cerca di attualizzare forzatamente, ma si concentra sulla verità dei caratteri e sul ritmo della parola, lasciando che sia il testo – con la sua forza comica e drammatica insieme – a fare da guida. La comicità non è mai fine a se stessa, ma nasce dal conflitto, dall’assurdo quotidiano, da un’umanità che si rivela nei suoi aspetti più fragili e buffi. In sintesi: uno spettacolo che si muove tra misura e ritmo, tradizione e vivacità teatrale, affidandosi all’intelligenza di un testo senza tempo e all’interpretazione istrionica e brillante di un grande protagonista della scena come Enrico Guarneri. L’Avaro torna così ad essere non solo una commedia, ma un riflesso acuto e divertito delle nostre manie più profonde.

“Kallipolis”, la “Bella Città” di Giarre, è, lo rammentiamo, una stagione all’insegna dell’alto professionismo, che, organizzata tra i due palcoscenici della città di Giarre, lo storico e rinnovato Cine Teatro REX e il Cine Teatro Garibaldi, compendia dodici spettacoli che saranno rappresentati fino al prossimo 30 maggio 2026. Sotto i riflettori, celebri interpreti della scena teatrale nazionale che si alterneranno alle eccellenze artistiche siciliane.

Questi i prossimi appuntamenti in programma al Cine Teatro Garibaldi (turni: pomeridiano ore 17:30 – serale ore 20:30): il 31 Gennaio – Toti Mancuso e Totino La Mantia in “Due dozzine di rose scarlatte” di A. De Benedetti, regia di G. Romania; il 14 Marzo – Matthias Martelli in “Mistero Buffo” di D. Fo e F. Rame, regia di E. Allegri; il 25 Aprile – Mario Incudine in “Archimede” di C. Di Quattro, regia di A. Pizzech; il 2 Maggio – Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo, regia di G. Romania; il 30 Maggio – Eduardo Saitta e Francesca Agate in “Lo scambio” di A. Capodici, regia di P. Milazzo.

Questi, a seguire, gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30): il 13, 14, 15 Febbraio – Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini in “Notti” di F. Dostoevskij, regia di R. Badhan; il 20, 21, 22 Marzo – Claudio Casadio in “Gli innamorati” di C. Goldoni, regia di R. Valerio; il 14, 15, 16, 17 Maggio – Pippo Pattavina in “Il Piacere dell’onestà” di L. Pirandello, regia di G. Ferro.