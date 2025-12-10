Al via EricéNatale: il programma natalizio che unisce tradizione mediterranea e cultura nordeuropea

Condividi questo articolo?

Una collezione internazionale di oltre 100 schiaccianoci e carillon delle manifatture tedesche Steinbach e Ulbricht inaugura “EricèNatale – Il borgo dei presepi”, che fino al 6 gennaio anima il centro storico di Erice con un programma che intreccia tradizione presepiale siciliana e cultura nordeuropea.

Francesco Paolo Minacapelli e Karin Vopel hanno scelto Erice per donare permanentemente al Comune la loro collezione di opere lignee, mai esposta prima in Sicilia. Tra i pezzi, le serie complete dedicate al “Mago di Oz”, personaggi storici come Napoleone e Carlo Magno, e carillon meccanici che animano scene natalizie. L’esposizione è distribuita tra Palazzo Comunale e la Sala Blu del Polo Museale A. Cordici.

Tre itinerari guidano residenti e visitatori tra vie medievali, chiese e grotte naturali che ospitano oltre 30 presepi artigianali, dai tradizionali napoletani e siciliani ai contemporanei. La novità dell’anno è il Concorso “Presepe Sportivo” al Palazzo Sales: cinque installazioni raccontano la Natività attraverso lo sport, festeggiando la proclamazione di Erice a Città Europea dello Sport 2027.

Il programma prevede mercatini artigianali, djset e concerti in Piazza della Loggia, al Teatro Gebel Hamed e alla Cappella di Casa Santa Sales, laboratori creativi alla Casetta di Babbo Natale in Piazzetta San Giuliano. Le frazioni partecipano con iniziative proprie: Villa Mokarta lancia il Concorso “Balcone Illuminato” (8-31 dicembre), Contrada Pegno ospita “Vivi il Presepe” (19-22 dicembre), Napola propone “Donare Rende Felici” (20 e 21 dicembre).

Il Capodanno ericino si conclude con Kawabonga, il party internazionale che transformerà Piazza della Loggia in una pista da ballo con dj set, scenografie spettacolari e fuochi d’artificio.

Restano aperti il Polo Museale “A. Cordici”, il Presepe Animato di Erice in Miniatura, Torretta Pepoli e le chiese. Info point a Porta Trapani e Piazza della Loggia.

EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e gode del sostegno della Fondazione Erice Arte, de “I Borghi più belli d’Italia” e della Funierice.

Partner: Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, Montagna del Signore, Istituto d’Istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, Istituto di Istruzione superiore “Sciascia Bufalino”, Associazione “Il Bajuolo” di Erice, Associazione “Vivere Erice”, Fc Service, Associazione “MEMA” (Mediterranean Music Association). Associazione Siciliana Amici della Musica, Gruppo Medievale Monte San Giuliano-Erice, CAI – Sezione di Erice e Agro Ericino, Distretto Turistico Sicilia Occidentale – West of Sicily, Notorius Agency, Panathlon Trapani. La manifestazione è coordinata dal settore Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Erice guidato da Toto Denaro.