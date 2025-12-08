Al ristorante Vela di Sciacca una cena speciale Venerdì 12 Dicembre

Condividi questo articolo?

Una cena che diventerà un viaggio tra due anime della Sicilia, l’Etna e il Belìce. A tavola i vini etnei di Serafica Terra di Olio e Vino e l’olio della nuova azienda Gocce di Tre

Venerdì 12 dicembre il Ristorante Vela di Sciacca ospiterà una serata dedicata ai sapori della Sicilia, mettendo in dialogo i vini vulcanici di Serafica Terra di Olio e Vino e l’olio extravergine d’oliva Gocce di Tre, due realtà che rappresentano con autenticità territori e tradizioni differenti dell’isola. A fare da cornice all’evento il Ristorante Vela, un locale affacciato su uno dei panorami più suggestivi dell’isola, guidato da una squadra di giovani professionisti (tutti under 30) provenienti da diverse regioni italiane che hanno scelto Sciacca come luogo in cui costruire un progetto gastronomico contemporaneo: lo chef siciliano Francesco Crimi, rientrato nella sua terra dopo esperienze in Italia, porta in cucina una visione che intreccia radici mediterranee e suggestioni orientali mentre in sala Valerio Fini e Alice Bressan curano l’accoglienza con un’attenzione particolare al servizio, ai vini, ai cocktail e ai caffè di qualità; completa il team la pasticceria ventitreenne Giada Bressan: “Siamo entusiasti di presentare questo evento che rappresenta pienamente la nostra visione di ospitalità contemporanea: cura del dettaglio, ricerca costante e un profondo rispetto per il territorio. Con questa iniziativa vogliamo proporre ai nostri ospiti non solo un’esperienza gastronomica, ma un viaggio che unisce persone, ingredienti e storie – raccontano i quattro giovani professionisti alla guida del locale – il nostro team ha lavorato con passione per creare un appuntamento capace di valorizzare il meglio della nostra cucina e dell’accoglienza firmata Vela. Siamo felici di aprire le porte a chi desidera vivere qualcosa di autentico, costruito con professionalità e con il cuore”. In questa cornice dinamica e creativa, la famiglia Serafica racconterà i suoi vini nati sul versante sud dell’Etna da vigneti di alta quota che guardano il mare, frutto di una storia familiare che unisce quattro generazioni nel segno della sostenibilità e dell’agrobiodiversità, sarà anche l’occasione per presentare il nuovo vino Versante Sud Etna Rosso, Nerello Mascalese in purezza proveniente da una vigna situata all’interno della caldara di un vulcano estinto. Presenti anche i fratelli Costa racconteranno in anteprima il percorso di Gocce di Tre, progetto nato nella Valle del Belìce e dedicato alla valorizzazione della Nocellara del Belìce attraverso un olio ottenuto da olive raccolte a mano e lavorate a freddo per preservarne freschezza e complessità aromatica. La cena diventerà così un viaggio tra due anime della Sicilia, l’Etna e il Belìce, in un intreccio di prodotti, paesaggi e storie familiari che il Ristorante Vela interpreterà con una cucina che unisce territorio, tecnica e creatività, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva dedicata alla ricchezza gastronomica dell’isola e non solo.

Annunci

Nella foto, la Famiglia Serafica