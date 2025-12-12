Al Cinematocasa di Palermo, si svolgerà la rassegna musicale Christmas UP CLOSE – Four Nights of Music and Joy.

Condividi questo articolo?

Dal 20 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026, al Cinematocasa di Palermo (via Maqueda, 124 – ore 22.00, ingresso gratuito con cena o consumazione bar), si svolgerà la rassegna musicale Christmas UP CLOSE – Four Nights of Music and Joy (direzione artistica a cura di Mimmo Cafiero), quattro appuntamenti che prenderanno il via il 20 dicembre con il concerto di Natale dell’Open Jazz Lab, inserito nell’ambito della terza edizione della rassegna Christmas Time che l’Associazione Open Jazz Club organizza con il contributo dell’ARS, affidato al Loredana Spata Jazz Vocal Lab con le voci di Federica, Ginevra, Rosalia, Marina, Elia, Samuela e Viviana e il featuring Giancarlo Canali, Carla Restivo, Valerio Dainotti, Riccardo Lo Bue e Giuseppe Madonia.

In programma alcuni tra i più amati classici natalizi: swing standards dal respiro fresco e brillante si alternano a ballad più intime e suggestive, pensate per creare un’atmosfera raccolta e coinvolgente. Ne nasce una serata semplice ma curata, in cui la musica diventa occasione di ascolto, condivisione e autentico spirito natalizio: un piccolo rito collettivo, in cui le canzoni tornano di anno in anno a riaccendere le stesse emozioni.

Il 27 dicembre sarà la volta del concerto Natale in swing del Crooner & Swing trio di Giuseppe Mandalari che sarà affiancato da Gaetano Volpe al piano e da Cristiano Nuovo al contrabbasso Protagonista della serata è Giuseppe Mandalari, voce crooner dal timbro vellutato e raffinato, capace di riportare alla vita il fascino senza tempo dei grandi interpreti dell’American Songbook. Il trio darà forma ad un viaggio musicale che celebra le melodie più amate della tradizione natalizia americana – da Have Yourself a Merry Little Christmas a It beginning to look a Lot like Christmas. Non mancheranno gli intramontabili standard dell’American Songbook, resi celebri da Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin e Tony Bennett, e una selezione di brani tratti dal progetto Cantautori in Jazz, in cui la grande canzone d’autore italiana incontra l’atmosfera raffinata del jazz.

Swingin’ into the New Year dell’Open Jazz trio & Guests (31 dicembre) accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno con Joe Costantino al piano, Riccardo Lo Bue al basso e Iano Anzelmo alla batteria. Il trio proporrà un viaggio attraverso i grandi standard della tradizione jazzistica. Nel corso della serata non mancheranno alcuni solisti che raggiungeranno il palco per dare vita a una jam session. Un concerto pensato per accogliere il nuovo anno con energia, ritmo e calore.

La rassegna natalizia di concluderà il 3 gennaio con il concerto del Giorgia Crimi Bossa Crua 4et (Giorgia Crimi voce, Rita Collura al sax, Riccardo Bertolino alla chitarra e Fausto Riccobono alla batteria e percussioni). Il repertorio include la celebre Bonita che Tom Jobim compose nel 1963, ispirata dall’incontro con una giovane donna, conosciuta durante un meeting a casa del Presidente della Atlantic Records, registrata dall’autore una prima volta nel 1965 e successivamente nel 1969 con Frank Sinatra, peraltro al centro di una diatriba relativa ai diritti sul testo in inglese. C’è anche Trem das Onze di Adoniran Barbosa, figlio di immigrati italiani, tra i simboli culturali del “Samba de breque” paulista, in cui l’accompagnamento musicale si interrompe all’improvviso per dare spazio ad un breve commento a voce, resa famosa in Italia da Riccardo Del Turco, (artista con cui la Crimi ha anche collaborato insieme a Jimmy Fontana e Nico Fidenco, nell’ambito di un progetto di restyling dei brani più significativi degli anni ’60). Sono questi solo alcuni dei brani dell’ammaliante viaggio nella Bossa Nova proposto dal quartetto, in cui sono previsti anche alcuni brani ispirati al Natale e molti brani inediti, composti da Giorgia Crimi.

Nella foto, Loredana Spata Jazz Vocal Club