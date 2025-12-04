Al Cinematocasa di Palermo, Robinson Crusoe sarà il film protagonista della rassegna “Silent Movies & Live Music”

Condividi questo articolo?

con le musiche di Stefano India

Oggi, giovedì 4 dicembre Robinson Crusoe sarà il film protagonista di “Silent Movies & Live Music”, rassegna di cinema muto che si tiene al Cinematocasa di Palermo (sede siciliana dell’Unione Circoli del Cinema in via Maqueda, 124). L’appuntamento con grande classico britannico del 1927, tratto dal romanzo omonimo del 1719 di Daniel Defoe, prodotto e diretto da Marmaduke Arundel “Duke” Wetherell, che interpretò anche il ruolo del protagonista, sarà arricchito dalla musica dal vivo del bassista e contrabbassista Stefano India, artista che collabora con artisti come Matteo Mancuso, John Serry, Giuseppe Urso e partecipa a produzioni con Peter Erskine, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso

Robinson Crusoe è un gentiluomo scozzese che, dopo un sanguinoso duello per amore ed onore, è costretto a fuggire verso Edimburgo in esilio. Tuttavia, durante un viaggio navale, un’enorme tempesta si abbatte sull’oceano, distruggendo la sua nave e lasciandolo bloccato su un’isola sperduta con il cane del comandante. Crusoe cerca di sopravvivere sull’isola in solitudine. In seguito, incontra una tribù indigena durante un rituale di sacrifici umani. Crusoe, disgustato dal lugubre spettacolo, decide di sparare agli immolanti, mettendo in fuga la tribù terrorizzata e salvando uno degli indigeni destinati al sacrificio, a cui dà il nome di Venerdì e con il quale inizia un complicato rapporto di amicizia.

Questi gli appuntamenti con Silent Movies & Live Music”,:

Giovedì 6 novembre – La conchiglia e il sacerdote (1928) –

LIVE di Salvatore De Vecchi e Vincenzo Palacardo

Giovedì 20 novembre – Genuine (1920) – LIVE di Giancarlo Canali

Giovedì 4 dicembre – Robinson Crusoe (1927) – LIVE di Stefano India

Gio 18 dicembre – As The Earth Turns (1938) – LIVE di Oscar Zenari

“Dall’invenzione dei fratelli Lumiere nel 1895 all’avvento del sonoro del 1926, il cinema ha raccontato, nei primi trent’anni, tutto ciò che si poteva raccontare. Un mondo di immagini e suoni che pian piano sta cadendo dell’oblio. La missione dei cineclub è quella di riportare alla luce un patrimonio cinematografico inestimabile, senza il quale, oggi non esisterebbero più le sale di proiezione”, spiega Massimo di Martino, ideatore di Cinematocasa

Nella foto, Stefano India