Al “Cinematocasa di Palermo” proiezione del film muto As The Earth Turns, film di fantascienza del 1938

Da Robinson Crusoe alla Piccola Fiammiferaia, da Genuine a La Conchiglia e il Sacerdote, sono alcuni dei film muti passati in rassegna in occasione di “Silent Movies & Live Music”, al Cinematocasa di Palermo (sede siciliana dell’Unione Circoli del Cinema in via Maqueda, 124), appuntamento dedicato al cinema muto, con grande coraggio proposto da Massimo di Martino, giornalista, cultore, divulgatore e grande appassionato di cinema e arricchito dagli accompagnamenti live scelti dalla direzione musicale di Mimmo Cafiero.

La rassegna chiuderà questa edizione giovedì 18 dicembre con As The Earth Turns (1938): “Così gira la Terra” è un film indipendente di fantascienza del 1938 diretto dal regista americano Richard Lyford che lo realizzò a vent’anni a Seattle, prima di trovare il successo con Walt Disney negli anni ’40. Il film racconta di un pacifista frustrato che progetta nuove macchine per alterare il clima per punire le nazioni in guerra.

La musica dal vivo del pianista è a cura di Oscar Zenari, pianista veronese diplomatosi in Piano Jazz al Koninklijk Conservatorium dell’Aia nel 1992. Partecipa a seminari con Monty Alexander, Lee Konitz, Barry Harris e altri.

“Dall’invenzione dei fratelli Lumiere nel 1895 all’avvento del sonoro del 1926, il cinema ha raccontato, nei primi trent’anni, tutto ciò che si poteva raccontare. Un mondo di immagini e suoni che pian piano sta cadendo dell’oblio. La missione dei cineclub è quella di riportare alla luce un patrimonio cinematografico inestimabile, senza il quale, oggi non esisterebbero più le sale di proiezione”, spiega Massimo di Martino, ideatore di Cinematocasa