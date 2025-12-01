Al Cinematocasa di Palermo per la rassegna JAzz Up Close con il Carla Restivo Trio e concerto di Toni Piscopo Trio

Condividi questo articolo?

Dal gospel al funk, dagli standard allo swing, è questo il mondo in cui il pubblico del “Jazz Up Close” – 15 Nights of Creative Stories si potrà immergere il prossimo weekend al Cinematocasa di Palermo (via Maqueda, 124 – ore 22.00, ingresso gratuito con cena o consumazione bar) con “In a Gospel (kind of) way” del Carla Restivo Trio (venerdì 5 dicembre) e “That Old Feeling” di Toni Piscopo Trio.

Il trio “In a Gospel (kind of) way” presenta un repertorio variegato che spazia dai classici del gospel e del jazz al funk passando anche dai Beatles, con Carla Restivo al sax, Valerio Dainotti all’organo Hammond e Carmelo Miceli alla batteria. Un concerto che unisce tradizione e innovazione, con un sound unico e coinvolgente.

“That Old Feeling” è un concerto che vede protagonisti Toni Piscopo con Giovanni Conte al pianoforte e Riccardo Lo Bue al contrabbasso: il trio propone diversi standards pop/jazz con qualche puntata allo swing italiano.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club: “Jazz Up Close” è un invito ad ascoltare da vicino, a ritrovare nella musica il senso dell’incontro, della libertà e dell’emozione condivisa – spiega il direttore artistico Mimmo Cafiero. Nel formato di Jazz “Up Close”, i musicisti suoneranno al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità”.

Ecco il calendario completo:

OTTOBRE

Sabato 25 – Giorgia Meli quartet

Venerdì 31 – Gianni Gebbia & Aki Spadaro

NOVEMBRE

Sabato 01 – Claudio Giambruno Organ Trio

Venerdì 07 – Oscar Zenari trio

Sabato 08 – Loredana Spata Jazz VocaL Lab

Venerdì 14 – Gaetano Riccobono trio

Sabato 15 – Giuseppe Mirabella trio

Venerdì 21 – Gianni La Rosa & Linda Armetta quartet

Sabato 22 – Simona Trentacoste & Francesco Guaiana

Venerdì 28 – Roberta Sava trio

Sabato 29 – Sergio Munafò trio

DICEMBRE

Venerdì 05 – Carla Restivo trio

Sabato 06 – Toni Piscopo trio

Venerdì 12 – Bonafede & Cafiero

Sabato 13 – Pamela Barone 4et

Nella foto, Carla Restivo