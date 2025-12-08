A Messina torna “La Parola Nuda”: appuntamenti tra poesia, musica e teatro, tra università e scuole

Condividi questo articolo?

Messina si prepara ad accogliere la terza edizione de “La Parola Nuda”, rassegna di performance teatrali basate su testi lirici, a cura di Dario Tomasello e Gigi Spedale, in programma tra il 9 e il 19 dicembre 2025. Il progetto è promosso da Mana Chuma Teatro nell’ambito di EPIC, iniziativa dedicata allo spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche del Comune di Messina.

La rassegna si svolgerà tra il DAMS – Dipartimento COSPECS dell’Università di Messina e il Liceo scientifico e linguistico Archimede, con inizio di tutti gli spettacoli alle 11:00, coinvolgendo studenti, docenti e pubblico in un percorso che intreccia parola, memoria, canto popolare e sperimentazione teatrale.

IL PROGRAMMA

9 dicembre – DAMS COSPECS UNIME TRE PICCOLE OMBRE (2025)

di e con Massimo Barilla e Salvatore Arena

musiche originali Luigi Polimeni

produzione Mana Chuma Teatro

Un reading teatrale ispirato a Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, tra memoria, mare, infanzia e destino. Un viaggio poetico che attraversa l’immaginario mediterraneo e il legame profondo tra padri e figli.

10 dicembre – DAMS COSPECS UNIME

LA VUCI DI ROSA – Omaggio a Rosa Balistreri

di e con Luana Rondinelli

musiche eseguite dal vivo da Gregorio Caimi (chitarra)

Irene Sciacca (voce)

produzione I Musicanti

Un intenso omaggio alla voce più autentica della Sicilia popolare, tra canto, racconto e memoria civile, per restituire la forza espressiva e il valore umano della figura di Rosa Balistreri.

11 dicembre – DAMS COSPECS UNIME

FIMMENE!

di Anna Cinzia Villani e Fabio Tolledi

in scena Anna Cinzia Villani, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo

con la partecipazione di Fabio Tolledi e Matteo Mele

produzione Astràgali Teatro

Uno spettacolo di teatro-musica nato da una lunga ricerca sui canti popolari salentini, dedicato alle voci delle donne, al lavoro, all’amore, alla lotta e al desiderio.

19 dicembre – Liceo Scientifico e Linguistico Archimede

L’ORA GUASTA

di e con Dario Tomasello

Una performance poetica che attraversa il trauma, la contemporaneità e l’inquietudine del presente, dando voce al disordine del tempo e alla fragilità umana.

“La Parola Nuda” si conferma un progetto culturale di grande valore formativo e artistico, capace di unire poesia, teatro, musica e memoria, offrendo alle nuove generazioni un’esperienza diretta e intensa del linguaggio performativo.

Il progetto è promosso da Mana Chuma Teatro con il sostegno del Comune di Messina, del Ministero della Cultura, dell’Università degli Studi di Messina – COSPECS, e in collaborazione con numerose realtà culturali del territorio.

Nella foto, Luana Rondinelli