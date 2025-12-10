A Marsala la Festa dell’Ordine dei Medici: celebrazioni, memoria e riconoscimenti per una comunità che cresce

Condividi questo articolo?

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trapani ha celebrato a Marsala la sua tradizionale festa annuale, un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità professionale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi medici e odontoiatri, riuniti per accogliere i nuovi iscritti e rendere omaggio ai colleghi che hanno raggiunto traguardi significativi: i 25 e i 50 anni dalla laurea, simbolo di una vita dedicata alla cura e al servizio della comunità. Ospite d’eccezione il dr. Roberto Monaco, presidente dell’Ordine dei Medici di Siena e segretario generale della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici.

La cerimonia si è aperta con il benvenuto ai nuovi iscritti all’albo dei medici e all’albo degli odontoiatri, che hanno suggellato il proprio ingresso nella professione con la lettura del Giuramento di Ippocrate. Un passaggio carico di emozione, accolto con un lungo applauso da colleghi, familiari e rappresentanti delle istituzioni. “In questo giuramento – ha ricordato il presidente dell’Ordine, dr. Filippo Mangiapane – è racchiusa l’essenza del nostro essere medici: responsabilità, dedizione, ascolto e rispetto della dignità della persona”.

Anche il presidente dell’Albo degli Odontoiatri, dr. Vito Sanci, ha voluto dare il benvenuto ai giovani colleghi. “L’ingresso nella nostra comunità – ha dichiarato – non è soltanto un traguardo, ma l’inizio di un cammino di crescita continua: investite nella vostra formazione e difendete i valori etici della professione”.

Un momento particolarmente intenso e sentito si è avuto quando il presidente dell’Associazione Medico Chirurgica Lilibetana, il dr. Giovanni Anastasi, ha ricordato i colleghi venuti a mancare durante l’anno: “Ogni collega che perdiamo – ha affermato – lascia un vuoto profondo ma anche un esempio luminoso. Il loro impegno resta scolpito nella storia della nostra comunità medica”.

A seguire, spazio ai riconoscimenti per i medici che hanno raggiunto traguardi significativi: 25 anni e cinquant’anni dalla laurea. Un momento di celebrazione per una vita spesa al servizio della salute pubblica. A loro è andato l’applauso più sentito, quello che nasce dalla gratitudine autentica verso chi ha saputo servire la medicina con integrità e passione per decenni.

Durante la serata sono inoltre state conferite tre targhe speciali, simbolo di gratitudine e riconoscimento per chi ha contribuito in modo esemplare alla vita dell’Ordine e della comunità sanitaria territoriale.

La prima è stata consegnata ad Angelo Pellegrino, storico dipendente dell’Ordine dei Medici, punto di riferimento affidabile e competente, custode della memoria istituzionale e dell’operatività quotidiana dell’ente.

Una seconda targa è stata assegnata al dr. Rino Ferrari, per essersi distinto “per etica, servizio e leadership” all’interno della comunità medica, incarnando un modello di riferimento per le nuove generazioni.

Infine, una targa è stata conferita all’Associazione Medico Chirurgica Lilibetana, che nel 2025 ha celebrato quarant’anni dalla fondazione. Un traguardo che racconta l’impegno costante di un sodalizio che ha saputo promuovere cultura medica, formazione e senso di appartenenza professionale nel territorio marsalese.

La Festa dell’Ordine dei Medici si è così confermata un momento di grande valore simbolico e civile: un’occasione per celebrare chi ha dedicato la vita alla medicina, per accogliere la nuova generazione di professionisti e per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che continua a rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici.