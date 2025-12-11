A Gela torna Epicicli – VIII Stagione Teatrale invernale 2025/26

Sei spettacoli tra classici, drammaturgia contemporanea e sperimentazione al Teatro Antidoto
Teatro Antidoto di Gela ospita la Stagione Teatrale invernale “Epicicli”, promossa dalla cooperativa Punto Improprio, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la scena teatrale indipendente del territorio. La rassegna, realizzata in collaborazione con Rete Latitudini, prenderà il via l’11 dicembre 2025 e accompagnerà il pubblico fino a maggio 2026, con un ricco cartellone che unisce drammaturgia contemporanea, riscritture dei classici e teatro di ricerca.
Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Antidoto (via Pandino 2), con orari serali.
Il progetto Epicicli si conferma un progetto culturale solido, coraggioso e capace di tenere insieme qualità artistica, accessibilità e radicamento territoriale, offrendo al pubblico gelese un percorso teatrale che si rinnova, attraversando miti antichi, inquietudini contemporanee e linguaggi scenici sempre diversi. La sua offerta di drammaturgia contemporanea si arricchisce anche grazie al sostegno della Rete Latitudini che, con le risorse del FURS, promuove e supporta le iniziative teatrali di qualità nei territori periferici e nei piccoli centri siciliani.
Una proposta che, anno dopo anno, continua a rafforzare il ruolo del Teatro Antidoto come presidio culturale attivo, laboratorio di idee e luogo di incontro tra artisti e comunità che resiste anche grazie al sostegno di piccoli ma vitali sponsor privati.
IL PROGRAMMA
11 dicembre 2025 ore 21:30
IL RASOIO DI OCCAM
di Giuseppina Arimatea e Giovanni Maria Currò
con Alessio Bonaffini, Tino Calabrò, Mauro Failla
regia Giovanni Maria Currò
produzione Clan Degli Attori
Grazie alla radio, la cronaca nazionale irrompe in un tipico salone da barba del Sud. La grande storia per qualche ora si mescola a quella infinitamente piccola di tre uomini alle prese con una quotidianità all’apparenza tranquilla.
18 gennaio 2026 ore 19:00
FUTTI, FUTTITINNI.. MA NON TI FARI FUTTIRI
di Tommaso D’Alia, Giovanna Malaponti, Valerio Castriziani
con Valerio Castriziani e Tommaso D’Alia
produzione Nutrimenti Terrestri
Un ritratto della Sicilia che affronta temi di unione e disunione, cercando di evadere dai pregiudizi sociali e di costruire un pensiero più ampio, radicato nella quotidianità. Parla di Mafia, ma anche di nonna Pia, di morti e di vivi che lottano per un futuro diverso.
8 febbraio 2026 ore 19:00
POLIFEMO INNAMORATO
di e con Giovanni Calcagno
musiche e paesaggi sonori di Puccio Castrogiovanni
produzione La Casa Dei Santi
Spettacolo ispirato dalle liriche e dai racconti dei poeti classici Teocrito e Ovidio, che si sono occupati dell’impossibile amore del giovane Polifemo, descritto come un pastore rozzo e selvaggio, letteralmente sconvolto dal sentimento provato per la bellissima ninfa Galatea, che invece ricambia l’amore di un pastore di nome Aci.
8 marzo 2026 ore 19:00
POLVERE
di Saverio La Ruina
con Saverio La Ruina e Cecilia Foti
produzione Scena Verticale
C’è un prima, immateriale, impalpabile, polvere evanescente che si solleva piano intorno alla donna, la circonda, la avvolge, ne mina le certezze, ne annienta la forza, il coraggio, spegne il sorriso e la capacità di sognare.
19 aprile 2026 ore 19:00
METTI CHE RINASCO
di e con Sergio Vespertino
musiche dal vivo di Virginia Maiorana
produzione Pangea
Cosa ci aspetta quando metteremo piede nell’aldilà? Chi troveremo? Cosa saremo chiamati a fare? Nessuno, che si sappia, è tornato a riferirci come comportarci una volta arrivati lì, cosa portare. Un divertente e bizzarro spettacolo e una scatenata ridda di folli supposizioni, concetti assurdi, bizzarre teorie, stravaganti e travolgenti soluzioni.
10 maggio 2026 ore 19:00
AGAMENNOMAN
da Eschilo
adattamento Aureliano Delisi
con Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta, Pierantonio Savo Valente
regia Collettivo V.A.N.
AgamennoMan non è solo un re. È un uomo con sogni, vizi, debolezze e ambizioni, che si avventura nel desiderio di grandezza come se fosse un supereroe senza consapevolezza del suo destino e soprattutto di quanto le sue azioni passate l’abbiano già segnato