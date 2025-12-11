A Gela torna Epicicli – VIII Stagione Teatrale invernale 2025/26

Condividi questo articolo?

Sei spettacoli tra classici, drammaturgia contemporanea e sperimentazione al Teatro Antidoto

Teatro Antidoto di Gela ospita la Stagione Teatrale invernale “Epicicli”, promossa dalla cooperativa Punto Improprio, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la scena teatrale indipendente del territorio. La rassegna, realizzata in collaborazione con Rete Latitudini, prenderà il via l’11 dicembre 2025 e accompagnerà il pubblico fino a maggio 2026, con un ricco cartellone che unisce drammaturgia contemporanea, riscritture dei classici e teatro di ricerca.

Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Antidoto (via Pandino 2), con orari serali.

Il progetto Epicicli si conferma un progetto culturale solido, coraggioso e capace di tenere insieme qualità artistica, accessibilità e radicamento territoriale, offrendo al pubblico gelese un percorso teatrale che si rinnova, attraversando miti antichi, inquietudini contemporanee e linguaggi scenici sempre diversi. La sua offerta di drammaturgia contemporanea si arricchisce anche grazie al sostegno della Rete Latitudini che, con le risorse del FURS, promuove e supporta le iniziative teatrali di qualità nei territori periferici e nei piccoli centri siciliani.

Una proposta che, anno dopo anno, continua a rafforzare il ruolo del Teatro Antidoto come presidio culturale attivo, laboratorio di idee e luogo di incontro tra artisti e comunità che resiste anche grazie al sostegno di piccoli ma vitali sponsor privati.

IL PROGRAMMA

11 dicembre 2025 ore 21:30

IL RASOIO DI OCCAM

di Giuseppina Arimatea e Giovanni Maria Currò

con Alessio Bonaffini, Tino Calabrò, Mauro Failla

regia Giovanni Maria Currò

produzione Clan Degli Attori

Grazie alla radio, la cronaca nazionale irrompe in un tipico salone da barba del Sud. La grande storia per qualche ora si mescola a quella infinitamente piccola di tre uomini alle prese con una quotidianità all’apparenza tranquilla.

18 gennaio 2026 ore 19:00

FUTTI, FUTTITINNI.. MA NON TI FARI FUTTIRI

di Tommaso D’Alia, Giovanna Malaponti, Valerio Castriziani

con Valerio Castriziani e Tommaso D’Alia

produzione Nutrimenti Terrestri

Un ritratto della Sicilia che affronta temi di unione e disunione, cercando di evadere dai pregiudizi sociali e di costruire un pensiero più ampio, radicato nella quotidianità. Parla di Mafia, ma anche di nonna Pia, di morti e di vivi che lottano per un futuro diverso.

8 febbraio 2026 ore 19:00

POLIFEMO INNAMORATO

di e con Giovanni Calcagno

musiche e paesaggi sonori di Puccio Castrogiovanni

produzione La Casa Dei Santi

Spettacolo ispirato dalle liriche e dai racconti dei poeti classici Teocrito e Ovidio, che si sono occupati dell’impossibile amore del giovane Polifemo, descritto come un pastore rozzo e selvaggio, letteralmente sconvolto dal sentimento provato per la bellissima ninfa Galatea, che invece ricambia l’amore di un pastore di nome Aci.

8 marzo 2026 ore 19:00

POLVERE

di Saverio La Ruina

con Saverio La Ruina e Cecilia Foti

produzione Scena Verticale

C’è un prima, immateriale, impalpabile, polvere evanescente che si solleva piano intorno alla donna, la circonda, la avvolge, ne mina le certezze, ne annienta la forza, il coraggio, spegne il sorriso e la capacità di sognare.

19 aprile 2026 ore 19:00

METTI CHE RINASCO

di e con Sergio Vespertino

musiche dal vivo di Virginia Maiorana

produzione Pangea

Cosa ci aspetta quando metteremo piede nell’aldilà? Chi troveremo? Cosa saremo chiamati a fare? Nessuno, che si sappia, è tornato a riferirci come comportarci una volta arrivati lì, cosa portare. Un divertente e bizzarro spettacolo e una scatenata ridda di folli supposizioni, concetti assurdi, bizzarre teorie, stravaganti e travolgenti soluzioni.

10 maggio 2026 ore 19:00

AGAMENNOMAN

da Eschilo

adattamento Aureliano Delisi

con Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta, Pierantonio Savo Valente

regia Collettivo V.A.N.

AgamennoMan non è solo un re. È un uomo con sogni, vizi, debolezze e ambizioni, che si avventura nel desiderio di grandezza come se fosse un supereroe senza consapevolezza del suo destino e soprattutto di quanto le sue azioni passate l’abbiano già segnato