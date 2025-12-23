A Gangi ha realizzato un murale sulla salvaguardia dell’ambiente

Condividi questo articolo?

“La terra non appartiene all’uomo ma è l’uomo che appartiene alla terra”. A Gangi con le somme destinate, dall’amministrazione comunale, al consiglio comunale dei ragazzi è stato realizzato un murale sulla salvaguardia dell’ambiente. Ieri mattina, davanti l’ingresso della scuola media di viale don Bosco, è stata scoperta la teca espositiva.

Il murale è nato da un idea progettuale del mini sindaco Jacopo Salvo, della sua giunta e del consiglio comunale durante gli anni del loro mandato amministrativo (2023-2024) a realizzarlo gli stessi ragazzi coadiuvati dai docenti Pino Sottile, Alfredo Virga e Lia Paradiso.

Annunci

Il consiglio comunale dei ragazzi a Gangi è nato grazie al progetto “Coloriamo il Futuro” ed è stato avviato nel 2006 a promuovere le varie iniziative solo le insegnanti, Nicoletta Lo Monaco e Maria Sottile.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Francesco Serio e il minisindaco Francesco Spallina.

Alla cerimonia erano presenti la presidente del consiglio comunale di Gangi Concetta Quattrocchi, l’assessore alla cultura Roberto Franco, il vice comandante della locale stazione dei carabinieri Francesco Pio Passalia e il comandante dei vigili urbani Nicola Dimarco.