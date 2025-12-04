A Catania dal 5 dicembre torneranno le Stelle di Natale AIL

Condividi questo articolo?

CATANIA, TORNANO LE STELLE DI NATALE AIL 2025

«ILLUMINIAMO INSIEME IL BUIO PERCORSO DI CURA PER I PAZIENTI EMATOLOGICI»

Annunci

#seguilastella e aiuta migliaia di persone a guardare lontano

Dal 5 all’8 dicembre torna nel capoluogo etneo, così come in oltre 4000 piazze in Italia, l’appuntamento con l’iniziativa Stelle di Natale AIL per raccogliere fondi da destinare ai pazienti ematologici. L’attività è promossa dalla sezione catanese di AIL e la cifra raccolta verrà impiegata per sostenere la ricerca scientifica, aiutare l’ematologia del Policlinico e dell’ARNAS Garibaldi, finanziare il servizio di cure domiciliari, il servizio di psicologia per i pazienti e i loro familiari e i progetti di assistenza ai pazienti ematologici e i loro familiari. Sarà possibile contribuire al progetto acquistando la Stella di Natale al contributo minimo di € 15. A Catania la manifestazione tradizionale su piazza è prevista dalle ore 9 alle ore 19, per le 4 giornate, presso: il Gazebo in Piazza Giovanni Verga, il Gazebo in Corso Italia (Chiesa Cristo Re), il Gazebo in Via Etnea 276. Inoltre, fuori Catania: esclusivamente domenica 7 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso Piazza Duomo a Giarre, esclusivamente domenica 14 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso Piazza San Pietro a Riposto, infine, esclusivamente domenica 14 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12, presso Piazza Duomo ad Acireale. Inoltre dal 19 novembre scorso è attiva la postazione del Policlinico fino ad esaurimento scorte, dal lunedì al venerdì, 9.30-12.30. È possibile contattare il numero 370/3791645 per conoscere tutti i gadget solidali disponibili.

Inoltre anche per questo Natale, oltre alla tradizionale Stella, è possibile scegliere un altro ormai tradizionale simbolo di solidarietà: i Sogni di Cioccolato AIL, al latte o fondente, con nocciole IGP del Piemonte, con un contributo minimo di 15 euro per ciascun tipo.

Il progetto prevede anche un link per le scuole dal titolo “Accendi una Stella” che giunge alla sua quinta edizione. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani studenti catanesi, che potranno avere così la possibilità di adottare almeno una pianta per classe, dando luce alla speranza dei pazienti ematologici. Proprio per tenere in vita la Stella di Natale in Istituto, è nato nel 2021 questo progetto. A fronte di un contributo minimo di € 15 si riceverà una stella.

AIL Catania ha previsto un servizio unico di prenotazione, tramite telefono al n. 370.3791645 o email: info@ailcatania.it, oppure direttamente online, sul sito AIL Catania eDonazioni. È possibile richiedere il servizio di consegna a domicilio, al costo aggiuntivo di € 3 per consegna, a fronte di un minimo di 3 prodotti solidali scelti e solo su alcune zone. La richiesta è soggetta a verifica di disponibilità, per cui è necessario contattare il numero 370.3791645 prima di effettuare un ordine.