Vinacria – Ortigia Wine Fest 2est 2025” presentata a Siracusa: unisce cultura, territorio e comunità

Il vino torna POP: presentata a Siracusa la nuova edizione del festival che unisce cultura, territorio e comunità

Si è svolta a Siracusa, nella Sala degli Stemmi del Palazzo del Governo, la conferenza stampa di presentazione di salone del vino siciliano.

Un appuntamento che, dopo il successo della prima edizione, torna domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 all’Antico Mercato di Ortigia di Siracusa, confermandosi tra gli eventi più attesi del panorama enologico nazionale.

Ad aprire l’incontro, i saluti istituzionali del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dott. Michelangelo Giansiracusa, che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e territoriale.

«Desidero ringraziare Giada Capriotti per essersi battuta affinché questa manifestazione restasse a Siracusa» ha dichiarato il Presidente «Il Libero Consorzio continuerà a sostenere Vinacria con impegno concreto, mettendo a disposizione visibilità e canali istituzionali. La Provincia deve tornare ad essere un ponte tra i territori e le loro produzioni, non solo a livello enogastronomico, ma anche ambientale e culturale. Vinacria è un esempio virtuoso di economia e comunità che nasce dal territorio e restituisce valore al territorio stesso».

IL PROGETTO DI GIADA CAPRIOTTI: IL VINO COME LINGUAGGIO POPOLARE

Nel suo intervento, Giada Capriotti, ideatrice e Presidente dell’Associazione Vinacria, ha sottolineato la natura collettiva e partecipativa del progetto:

«Sono felice di vedere questa sala piena – ha dichiarato Capriotti – perché Vinacria è, prima di tutto, un progetto di comunità. Quest’anno ospiteremo 88 espositori complessivi tra cantine siciliane, tre aziende del settore olivicolo – Mandredonne, Cutrera e Frantoi Ruta, cui si aggiungono due grandi novità: l’inserimento del settore spirits, con dieci eccellenze regionali, e il settore delle distribuzioni nazionali e internazionali. Raccontiamo la Sicilia, ma vogliamo anche aprirci al dialogo e creare connessioni. È il senso stesso della famiglia di Vinacria e dei suoi “Amici”: una rete che cresce, condivide e costruisce valore insieme».

Capriotti ha ribadito l’importanza del tema scelto per l’edizione 2025: POP – Popular, accessibile, inclusivo, autentico, spiegando come il vino debba tornare ad essere un linguaggio semplice e universale.

«Il vino è cultura, ma negli ultimi anni la comunicazione lo ha reso distante dalle persone. Troppi orpelli, troppa formalità: la gente ha bisogno di tornare ad appassionarsi. Per questo Vinacria è POP, perché vuole riportare il vino tra la gente, come strumento di condivisione e non di speculazione. Anche la grafica di quest’anno rispecchia questo spirito: colori vivaci, forme astratte, un’estetica d’impatto ma sempre accessibile».

UN PROGRAMMA RICCO DI CONTENUTI E DI INCONTRI

SABATO 23 NOVEMBRE – GIORNATA APERTA AL PUBBLICO

Il festival si aprirà domenica 23 novembre alle ore 10:30 con il Convegno inaugurale “Vinacria: un brindisi collettivo”, ospitato all’Antico Mercato di Ortigia – Sala Archimede, un momento corale di riflessione e confronto dedicato alla comunità del vino, alla legalità e alla cultura della condivisione.

Nel corso della giornata si alterneranno degustazioni, masterclass e incontri formativi con professionisti, sommelier, stampa specializzata e produttori da tutta la Sicilia e non solo.

Tra gli appuntamenti, domenica alle ore 17 presso la sala Archimede dell’Antico Mercato, la presentazione del libro “Altrove al Sud” di Robert Camuto, in dialogo con Daniele Lo Magro del Meraki Book Festival.

Il programma include quattro degustazioni guidate da esperti del settore: Cinzia Benzi, giornalista e scrittrice, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei vini dolci siciliani; Gianni Sinesi, tra i migliori Sommelier d’Italia, guiderà una riflessione sui vini OFF DOC; Manlio Giustiniani, uno dei più grandi esperti di Champagne al mondo, approfondirà le effervescenze siciliane e le diverse declinazioni della spumantizzazione nell’isola. Da non perdere anche la masterclass di Vittorio Viganò, titolare di Passion France, insieme a Giada Capriotti, che proporranno un confronto tra i vitigni bianchi siciliani e francesi, evidenziandone le differenze territoriali e produttive.

«La conoscenza del vino deve nascere dal contatto diretto con ogni fase della filiera – dalla vendemmia, al lavoro in cantina, fino al servizio in sala» ha spiegato Capriotti «solo così si forma una nuova generazione di professionisti consapevoli e appassionati».

Lunedì 24 NOVEMBRE – GIORNATA PROFESSIONALE

La seconda giornata, lunedì 24 novembre, sarà riservata a operatori, buyer e stampa di settore, con ingresso gratuito su accredito.

L’obiettivo è creare un contesto di networking e confronto professionale, favorendo l’incontro tra cantine, distributori, ristoratori e giornalisti specializzati.

Anche in questa giornata si terranno talk e degustazioni guidate dedicate all’olio extravergine e alle nuove tendenze del vino contemporaneo.

IL TERRITORIO COME PROTAGONISTA

Vinacria è prima di tutto una vetrina dedicata ai produttori, veri protagonisti della manifestazione. Gli espositori presenti rappresentano l’intera mappa vitivinicola siciliana, portando a Siracusa le storie, le tradizioni e le visioni che animano la filiera del vino.

La missione è chiara: dare spazio e voce ai produttori, ascoltarli, permettere loro di raccontarsi e costruire, insieme, un linguaggio comune che unisce identità, impresa e cultura.

L’area food, alle spalle dell’Antico Mercato, sarà affidata a due eccellenze dello storico mercato di Ortigia – Salumeria Fratelli Burgio e Cappuccio Pesce Fresco – per offrire al pubblico un’esperienza gastronomica genuina e varia, completando il racconto del territorio attraverso i suoi sapori.

Tra i sostenitori principali figurano i due Main Sponsor dell’evento: Enerklima, insieme a Huawei Digital Power Italy e 3SUN, e Palazzo Salomone con il ristorante 1 Stella Michelin Cortile Spirito Santo.

A sostenere il festival, inoltre, una rete di Sponsor e Kind Sponsor che contribuiscono attivamente alla crescita del progetto:

Sponsor : Molino e Molitoria San Paolo, Forma Italia, Francesco Arena – Mastro Fornaio, Corallo – Cucina sul Mare, Punto Caldo Boutique, Mida – Iblei on Bike, Zampa Ceramiche, Dubai Life – Matteo Celeste Immobiliare, Samoa Club e Ostaria Siracusa.

: Molino e Molitoria San Paolo, Forma Italia, Francesco Arena – Mastro Fornaio, Corallo – Cucina sul Mare, Punto Caldo Boutique, Mida – Iblei on Bike, Zampa Ceramiche, Dubai Life – Matteo Celeste Immobiliare, Samoa Club e Ostaria Siracusa. Kind Sponsor: Area/M, Mercure Hotel Siracusa, Hotel Posta, Ortigia Boutique Palace, Le Due Sicilie Residence, Ristorante l’Ancora.

Tra i Partner tecnici: Creapack, Vivai Ikebana, Acqua San Pellegrino, Securitas Srl. e V – ISTA

UN PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE

Vinacria non è solo una manifestazione: è un progetto educativo e culturale che affianca la Scuola Alberghiera “Federico II di Svevia” di Siracusa in un percorso di crescita condiviso, oltre la semplice alternanza scuola – lavoro.

Insieme, si lavora per diffondere consapevolezza e valori fondamentali: la lotta a ogni forma di violenza, l’impegno contro la mafia e la promozione di empatia, inclusione e amicizia.

Un’iniziativa che unisce formazione, comunità e territorio, costruendo ponti tra le nuove generazioni e il mondo dell’accoglienza, della cultura e del vino.

IL SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI

L’edizione 2025 gode del contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e dei patrocini dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell’IRVO – Istituto Regionale del Vino e dell’Olio e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Un sostegno che riconosce il valore culturale, economico e identitario di una manifestazione che ha saputo trasformarsi in motore di connessione tra territori, produttori e comunità.

Importante anche la presenza degli “Amici di Vinacria”, tra cui FAI Siracusa, Meraki Book Festival, Teruar – Fiera del Vino Etico e l’Accademia delle Belle Arti Rosario Gagliardi, a testimonianza di un impegno condiviso tra cultura, turismo e filiera del gusto.

VINACRIA – ORTIGIA WINE FEST 2025

Antico Mercato di Ortigia, Siracusa

Domenica 23 e Lunedì 24 novembre 2025