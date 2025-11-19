Un emendamento aggiuntivo all’ARS per salvare “Le Ciminiere” di Catania dopo l’incendio dei giorni scorsi

Condividi questo articolo?

Un contributo straordinario di cinque milioni di euro al Comune di Catania, per avviare la ricostruzione del complesso fieristico “Le Ciminiere”.

L’iniziativa, voluta dal deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, fa seguito al vertice straordinario tenutosi lunedì 17 novembre al Centro Direzionale della Città Metropolitana di Catania, indetto dal sindaco Enrico Trantino a seguito dell’incendio che, nei giorni scorsi, ha semidistrutto il centro fieristico, tra i maggiori della Sicilia.

All’incontro hanno partecipato tra gli altri, oltre allo stesso onorevole Giuseppe Zitelli, diversi esponenti istituzionali nazionali quali il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, regionali e locali.

Il contributo previsto si inserisce nell’esercizio finanziario 2026/2028.

“Subito dopo la riunione indetta dal primo cittadino Enrico Trantino – spiega Giuseppe Zitelli – mi sono attivato coinvolgendo i colleghi, nel tentativo di contribuire al ripristino degli spazi danneggiati gravemente dalle fiamme: soltanto la sala planetaria, totalmente distrutta, è la più capiente per numero di posti nell’intera isola”.

“Il complesso fieristico – prosegue – non è soltanto un luogo iconico della vita culturale catanese, ma anche una realtà di primaria importanza nel settore turistico, a cui l’incendio ha inferto un colpo gravissimo”.

L’emendamento aggiuntivo vede quali firmatari i parlamentari di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, Giorgio Assenza, Giuseppe Bica, Fabrizio Ferrara, Giuseppe Galluzzo, Salvatore Scuvera, Salvatore Geraci (Lega), Salvo Tomarchio (Forza Italia), Salvatore Giuffrida (Democrazia Cristiana) e Ludovico Balsamo (Movimento per l’Autonomia).

