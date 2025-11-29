Trecastagni “Castagna d’Argento 2025” 20° Galà dello sport Premio

Condividi questo articolo?

PREMIO AI DUE SCUDETTATI DEL FUTSAL GIOVANNI PULVIRENTI E CARMELO MUSUMECIE, ALLA MEMORIA, A TURI CAVALLARO

Fonzo: “Un riconoscimento pieno di significato ai figli della nostra terra”

Lunedì 8 dicembre al Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni ore 20.00 la ventesima edizione

Le eccellenze del territorio, di una terra che sforna talenti e produce risultati in serie, anche ad altissimi livelli. Anche questo è il Galà dello Sport – “Castagna d’Argento”, la serata di premi e riconoscimenti al mondo dello sport che si terrà lunedì 8 dicembre al Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni con inizio alle ore 20.00.

SCUDETTI CATANESI – Nel novero delle stelle di questa manifestazione, si inseriscono a pieno titolo i grandi sportivi della nostra terra, come i due volte campioni d’Italia di futsal con la Meta Catania, Carmelo Musumeci e Giovanni Pulvirenti, ma anche un dirigente che ha dedicato la sua vita allo sport, in questo caso al calcio, come Turi Cavallaro, di cui il Galà vuole omaggiare il grande lavoro, con un premio alla carriera.

Altri nomi di grandi personaggi dello sport che si aggiungono nella lista allestita dalla commissione presieduta da Fabio Pagliara, con il presidente onorario Enzo Parrinello, e i componenti della stessa Ignazio Fonzo e Andrea Vidotti. Come sempre, grande è la vicinanza del Coni regionale guidato da Enzo Falzone.

A organizzare l’evento NovaSport, in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, il Comune di Trecastagni, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e la Fondazione Sport City. Nell’edizione di quest’anno TGR Rai sarà media partner del Galà. Supportano l’evento i partner Siner, Autovia Puglisi, Tecnocomp, Matec, Olio Consoli, Trafime Nokobike, Angiolucci, Edis, Generali, Plurimpresa, MGA Impianti, Siciliana Recapiti, Sail Post Etnea Recapiti; collabora con l’evento Pianeta Vacanze Consulting. I fornitori ufficiali sono Armani, Autovia Puglisi Auto, Condorelli, Moak Caffe, Cantine Patria, Pasta La Molisana, Briciola Biscotti, Consoli Olio, Red Cop Agrumi, Vivai Sapienza.

A guidare tutto è il direttore generale Pippo Leone.

MUSUMECI, UN SIMBOLO DEL FUTSAL NAZIONALE – Carmelo Musumeci, universale classe 1991, è uno dei simboli del calcio a 5 italiano. Nato e cresciuto nel catanese, dopo gli inizi nel calcio a 11 in Promozione, passa al futsal nel 2012, imponendosi subito con l’Acireale in Serie A2.

Dal 2015 veste la maglia della Meta, con cui scala tutte le categorie fino alla Serie A diventando capitano e bandiera del club: supera quota 100 gol in rossazzurro e contribuisce in modo decisivo alla conquista degli scudetti 2023-24 e 2024-25.

Musumeci è anche punto fermo della nazionale italiana di futsal, con cui ha esordito nel 2018 ed è stato convocato per l’Europeo 2022, confermandosi tra gli universali più completi e continui del panorama azzurro.

PULVIRENTI, IL BOMBER – Giovanni Pulvirenti, laterale classe 1996, è uno dei talenti più moderni del futsal italiano. Siciliano DOC, si afferma prima tra i giovani della nazionale Under 21 e poi in Serie A, fino all’approdo alla Meta Catania, dove diventa rapidamente una pedina fondamentale per intensità, corsa e duttilità tattica.

Con la maglia rossazzurra viene soprannominato “sette polmoni”: gioca in tutte le zone del campo, poi arriva Juanra che cambia il suo ruolo e la sua carriera. Segna molto (quasi 50 reti tra campionato e Coppa Italia nelle prime stagioni) e contribuisce alla conquista di grandi traguardi e alla partecipazione alla Futsal Champions League.

Nel 2023-24 torna anche al centro del progetto azzurro: il commissario tecnico Samperi lo richiama in nazionale mentre studia Giurisprudenza, simbolo di un percorso che unisce parquet e università e di un professionista esemplare dentro e fuori dal campo.

CAVALLARO, UN PUNTO DI RIFERIMENTO – Il premio alla memoria andrà a Turi (Salvatore) Cavallaro. È stato uno dei dirigenti più rappresentativi del calcio dilettantistico siciliano e, in particolare, della comunità di Trecastagni. Figura storica dell’US Trecastagni e poi del Real Trecastagni, ha dedicato oltre 50 anni della sua vita al calcio, lavorando soprattutto nel settore giovanile e diventando un punto di riferimento educativo e sportivo per generazioni di ragazzi.

Appassionato, rigoroso ma sempre vicino ai giovani, Cavallaro ha costruito e sviluppato progetti calcistici basati su valori come lealtà, rispetto delle regole e rifiuto della violenza negli stadi. Il suo impegno è stato riconosciuto da federazioni e istituzioni: nel 2012 ha ricevuto una benemerenza sportiva della FIGC, mentre nel 2021 gli è stato assegnato il Premio USSI Estate alla carriera per una vita passata nei campi di periferia a far crescere ragazzi e società.

Scomparso nel giugno 2024 all’età di 70 anni, Turi Cavallaro viene ricordato per “una vita spesa per il calcio” e come uno dei “figli più illustri” di Trecastagni: il suo nome resta legato indissolubilmente alla storia sportiva del paese etneo e del calcio giovanile siciliano.

LE PAROLE DI IGNAZIO FONZO, componente della Commissione: “Anche quest’anno il Galà, si contraddistingue per il premio consegnato ai figli di questa terra. Per il futsal, dopo il nome di Salvo Samperi, grande allenatore della nazionale che ha nel mirino gli Europei, ecco Musumeci e Pulvirenti, che hanno avuto un ruolo determinante nella conquista dei titoli della Meta Catania. Anche loro, figli di questa terra, hanno dato lustro allo sport siciliano e catanese e sono elementi di spicco della nazionale. Sarà un’occasione quindi per celebrare conterranei di grande valore”.

I CONDUTTORI E LO SPETTACOLO – La serata sarà condotta sul palco da Ruggero Sardo, insieme a Martina Leone. Momenti di intrattenimento saranno garantiti da Danzamica, scuola di danza di Trecastagni che torna a collaborare con il Galà dello Sport dopo otto anni. La scuola è diretta da Conchita Condorelli. La serata sarà ripresa dalle telecamere di TV Line Sicilia, con la regia di Francesco Testa.

Nella foto, Carmelo Musumeci