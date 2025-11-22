TRAPANI. “Identità Perdute”: la storia marittima italiana con Marco Valle

Condividi questo articolo?

La rassegna letteraria organizzata dalla Fondazione Nova Civitas ETS prosegue alla Chiesa di Sant’Alberto

Nuovo appuntamento con Identità Perdute, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS e sostenuta dalla Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Ministero della Cultura. Oggi, sabato 22 novembre, alle ore 17 alla Chiesa di Sant’Alberto, protagonista dell’incontro sarà Marco Valle, giornalista, autore e profondo conoscitore della storia marittima italiana, che presenterà il suo libro “Andavano per mare”. Un viaggio lungo secoli, tra rotte e avventure che hanno segnato il destino del Mediterraneo e dell’Italia. Valle ricostruisce il ruolo centrale svolto dagli italiani sin dall’alba del primo millennio: dai traffici di Amalfi, Genova, Venezia e Pisa alla spinta temeraria di naviganti capaci di spingersi oltre le Colonne d’Ercole alla ricerca dell’ignoto.

Sono storie di uomini e di imprese che hanno scritto pagine epiche: dal naufragio del veneziano Pietro Querini nel 1431, accolto come un dio tra i ghiacci del Nord, al genovese Benedetto Zaccaria, corsaro e diplomatico tra Bisanzio e Francia. E ancora il calabrese Giovan Dionigi Galeni, schiavo diventato ammiraglio del Sultano, fino alle figure più note come Verrazzano, Vespucci, Pigafetta, i Caboto e Cristoforo Colombo, che con il suo viaggio cancellò per sempre i confini del “mondo conosciuto”.

Storie di mare, certo. Ma anche storie di coraggio, scienza, sfida, solitudine. Valle racconta marinai, mercanti, corsari, esploratori, atleti, sognatori e visionari che hanno “battuto le onde” per fame di conoscenza, per commercio, per guerra o per puro diletto. E ricorda come quel filo blu che unisce le galee medievali al transatlantico Rex, da Luigi Rizzo a Soldini, dalle imprese di Azzurra alle profondità di Maiorca, sia parte integrante della nostra identità nazionale. Triestino, già caporedattore di Qui Touring e direttore di riviste di viaggio, Valle è autore di numerosi saggi dedicati alla geopolitica, alla storia marittima e ai grandi movimenti culturali del Novecento. Con “Andavano per mare” offre una narrazione intensa, colta e avvincente che restituisce all’Italia il suo respiro più autentico: quello del mare.

«Anche questo incontro – sottolinea Livio Marrocco, presidente di Nova Civitas – ci ricorda che Identità Perdute è uno spazio dove il nostro passato torna ad essere racconto vivo. Valle ci invita a riscoprire una tradizione marinara che ha forgiato la nostra storia e che troppo spesso dimentichiamo».