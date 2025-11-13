“Terre forti”. Incontri culturali tra Catania e Acireale dal titolo “Consapevolezza delle tradizioni” a cura di Alfio Guzzetta

Condividi questo articolo?

L’associazione culturale Terre forti, nata nel 2007 a Librino, fondata e diretta dall’attore, regista e autore catanese Alfio Guzzetta ha organizzato per le scuole elementari dell’Istituto Comprensivo Campanella Sturzo di Librino e per l’AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) di Acireale una serie di incontri nell’ambito di una proposta di percorso socio/culturale dal titolo “Consapevolezza delle tradizioni”.

Alla “Campanella Sturzo” di Catania gli incontri, iniziati il 7, 10 e 11 novembre, proseguiranno il 13 e 14 novembre mentre all’AIAS di Acireale, dopo l’incontro del 29 ottobre, sono previsti due appuntamenti il 20 ed il 26 novembre.

Dell’iniziativa socio culturale ci ha parlato il suo animatore Alfio Guzzetta. “Desideravamo da tempo – spiega Guzzetta – offrire dei momenti di solidarietà e di vita a coloro che, purtroppo, vivono momenti di difficoltà. La nostra proposta, con due percorsi diversificati, è indirizzata ai piccoli e agli anziani. Il tema è uguale per entrambi ed è quello del recupero delle nostre tradizioni, ma si adatta, di volta in volta, al contesto del momento. L’intenzione è quella di creare momenti di solidarietà e svago a chi vive un disagio e può recuperare modi, usi, costumi che oggi stanno scomparendo. Conoscenza del proprio passato significa conoscenza della propria storia e delle proprie radici. In base alle condizioni, ai tempi e ai protagonisti presenti, si sceglierà tra i seguenti settori: la Miniminagghia; la tiritera; le parità morali; la Favola; l’Ottava siciliana;i Curtigghiarii e altro. Per i più piccoli si suggeriranno le tiritere, gli scioglilingua o le avventure (o disavventure) di Giufà; mentre per gli anziani, la proposta potrà essere quella delle la Miniminagghia; le parità morali; l’Ottava siciliana; i Curtigghiarii. La tradizione è l’insieme di quanto vari popoli e varie culture hanno nei secoli, contagiato la nostra società ed è un crogiolo dove morale e sociale si fondono per diventare Storia, Cultura, Vita”.

Nella foto, Alfio Guzzetta – Foto Dino Stornello