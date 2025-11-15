Teatro “Popolo”: “Omaggio a Ennio Morricone” di Montalbano Elicona

Condividi questo articolo?

Il Comune di Montalbano Elicona comunica che, nell’ambito della rassegna “Il Fascino del Teatro nel Borgo” per la stagione teatrale 2025/2026, domenica 16 novembre 2025 alle ore 18:30 il Teatro Comunale “Domenico Popolo” ospiterà lo spettacolo di Mauro De Domenico “Omaggio a Ennio Morricone”; per l’occasione tutti i soci delle associazioni locali potranno acquistare il biglietto a tariffa agevolata, fissata in € 7,00.

L’iniziativa, promossa dalla Banca della Speranza con il patrocinio del Comune, intende facilitare l’accesso alla proposta culturale locale e rafforzare il tessuto associativo del territorio.

Per usufruire della riduzione, ogni tesserato dovrà presentare al botteghino, al momento dell’acquisto, un’attestazione di iscrizione rilasciata dalla propria associazione; è disponibile un modello di attestazione che le associazioni sono invitate a compilare e consegnare ai soci interessati. La promozione è valida fino a esaurimento dei posti disponibili.

“Sosteniamo ogni iniziativa che avvicina la comunità alla cultura e valorizza le nostre realtà associative — dichiara il sindaco Antonino Todaro —. Questa agevolazione vuole essere un segnale concreto di attenzione verso chi quotidianamente contribuisce alla vita del paese: invitiamo le associazioni a collaborare nella diffusione e nella predisposizione delle attestazioni, per garantire una partecipazione ampia e ordinata. Un’occasione concreta per vivere insieme il teatro, celebrare la musica di Ennio Morricone e rafforzare il senso di comunità nel borgo”.

