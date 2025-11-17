Condividi questo articolo?

Sotto il cielo grigio trionfa alla XIV Edizione del Catania Film Fest

Il Catania Film Fest, tra testimonianze, premi e omaggi

Gli Elefantini d’oro vanno a Sotto il cielo grigio di Mara Tamkovich, La leggerezza di Andrea Caciagli e Dream car wash di Edoardo Brighenti

Si è chiuso sulle parole e le immagini della straordinaria Piera Degli Esposti il sipario del Festival del cinema indipendente Europeo e del Mediterraneo, che, come d’abitudine, si è svolto da ZO Centro Culture Contemporanee (piazzale Rocco Chinnici 6, Catania). Dopo il toccante ricordo del regista Manuel Giliberti, della scrittrice Giusi Norcia, delle attrici Deborah Lentini e Lucia Sardo e il contributo video offerto da Dacia Maraini è stato il documentario Semplicemente Piera di Manuel Giliberti a chiudere le danze di un’edizione più breve ma più intensa, più corta ma più ricca di contributi.

Nata sotto l’egida della neonata CNA Cinema e Audiovisivo, Catania – organizzazione varata proprio in questi giorni grazie alla partnership del festival fondato da Cateno Piazza e diretto da Emanuele Rauco e Cateno Piazza con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Catania – l’edizione 2025 si è contraddistinta per un numero cospicuo di incontri, workshop e panel volti a “fare rete” tra le varie anime del territorio.

“Il Catania Film Fest nasce e cresce attorno a una visione precisa: fare del cinema indipendente un fulcro culturale e produttivo per la nostra città e per tutto il territorio euromediterraneo – ha dichiarato il fondatore Cateno Piazza – Il film Sotto il cielo grigio incarna perfettamente lo spirito che vogliamo sostenere: uno sguardo libero, urgente, capace di raccontare realtà complesse attraverso la forza dell’autorialità. Il nostro impegno rimane quello di costruire le condizioni migliori per coniugare produzione e promozione, mettendo in relazione talenti, mestieri e professioni. Solo così Catania può diventare davvero un luogo in cui il cinema indipendente non solo si proietta, ma si crea, si sperimenta e si fa comunità.”

In questa direzione va letto il susseguirsi degli appuntamenti identificati dal titolo “Artigiani per il cinema”, in cui Cateno Piazza – da oggi anche presidente del nuovo organismo – ha sollecitato registi, attori, artigiani e maestranze a confrontarsi su temi fondamentali: dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità ambientale, dalla promozione del territorio alle esperienze di artigiani e professionisti del mondo del cinema.

Dopo una lunga serie di proiezioni e incontri, una giuria prestigiosa composta dalla regista e sceneggiatrice Laura Luchetti (Presidente), dall’autrice e regista Maria Arena, dall’attrice Lucia Sardo, dal direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia Ivan Scinardo, dal manager in eventi e comunicazione Marco Fallanca, dalla regista e sceneggiatrice Francesca Mazzoleni, dal critico cinematografico Giuseppe Grossi e dalla music supervisor Anna Collabolletta ha espresso i seguenti verdetti:

Concorso 2025: Premi del Catania Film Fest

Premio Miglior Film Indipendente Euromediterraneo

Sotto il cielo grigio – un film di Mara Tamkovich (Polonia, 2024, Drammatico, 81’)

Premio Miglior Film Indipendente Italiano

La leggerezza – un film di Andrea Caciagli (Italia, 2024, Documentario, 91’)

Premio Miglior Cortometraggio Euromediterraneo

Dream car wash – un film di Edoardo Brighenti (Inghilterra, Italia, 2024, Drammatico, 13’)

Premio Miglior Film della Giuria Giovani e del Pubblico

La leggerezza – un film di Andrea Caciagli (Italia, 2024, Documentario, 91’)

Menzioni speciali della Giuria

Mangia – un film di Anna Piscopo (Italia, 2025, Drammatico, 88’)

– un film di Anna Piscopo (Italia, 2025, Drammatico, 88’) Quale allegria – un film di Francesco Frisari (Italia, 2025, Documentario, 76’)

– un film di Francesco Frisari (Italia, 2025, Documentario, 76’) L’occhio della gallina – un film di Antonietta De Lillo (Italia, 2024, Documentario, 93’)

– un film di Antonietta De Lillo (Italia, 2024, Documentario, 93’) Siamo a’mmare– un film di Alessio Genovese (Italia, 2024, Drammatico, 15’)

Premi Speciali della Direzione Artistica

Nero – un film di Giovanni Esposito (Italia, 2024, Drammatico, 105’)

– un film di Giovanni Esposito (Italia, 2024, Drammatico, 105’) Nyumba – un film di Francesco Del Grosso (Italia, 2025, Documentario, 83’)

– un film di Francesco Del Grosso (Italia, 2025, Documentario, 83’) L’ultimo giorno dell’orso – un film di Antonio Donato (Italia, 2025, Drammatico, 12’)

– un film di Antonio Donato (Italia, 2025, Drammatico, 12’) Marcello – un film di Maurizio Lombardi (Italia, 2024, Drammatico, 20’)

– un film di Maurizio Lombardi (Italia, 2024, Drammatico, 20’) Samsa– un film di Gianpiero Pumo (Italia, 2025, Drammatico, 15’)

Premio Speciale partner “Corti in Cortile Festival”

Volevo dirti una cosa – un film di Leone (Italia, 2025, Commedia, 8’)

Premio Migliore recensione cinematografica 2025

Assegnato a Matteo Cristaldi (Convitto Nazionale “Mario Cutelli”) e Irene Ouedraogo (Liceo Classico “Nicola Spedalieri”).

Il Catania Film Fest è promosso dall’associazione omonima, in collaborazione con Zo Centro Culture Contemporanee e con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, della CNA Cinema e Audiovisivo Catania, del Coordinamento dei Festival di Cinema in Sicilia (FCS) e della Rete dei Festival UNESCO del Val di Noto.

Nella foto, Laura Luchetti premia Mara Tamkovich