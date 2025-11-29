SILVIA MEZZANOTTE porta in scena al Palacongressi di TAORMINA il recital “LE MIE REGINE”

Condividi questo articolo?

Oggi, sabato 29 novembre, al Palacongressi di Taormina (Messina) alle ore 20.00, SILVIA MEZZANOTTE porta in scena “LE MIE REGINE”, un recital raffinato e potente che rende omaggio alle grandi artiste che hanno segnato la storia dello spettacolo internazionale,

Silvia Mezzanotte veste atmosfere acustiche e intime per dare nuova vita a brani immortali interpretati dalle icone di ogni tempo, come

Édith Piaf, Ella Fitzgerald, Mia Martini e Maria Callas.

«Le mie Regine sono le donne che mi hanno insegnato a cantare prima ancora che salissi su un palco – racconta Silvia Mezzanotte – Sono le voci che mi hanno fatto vincere la timidezza e insegnato il coraggio di uscire dalla mia cameretta di bambina. A loro devo la passione che mi guida ancora oggi. Con questo recital le ringrazio, lasciandomi incantare dalla forza delle loro storie e dalla bellezza delle loro canzoni».

“Le mie Regine” è un viaggio emozionante tra aneddoti, ricordi e interpretazioni che rivelano la capacità unica della Mezzanotte di muoversi tra generi e stili diversi con eleganza, tecnica impeccabile e grande intensità interpretativa. Con un timbro raffinato, una tecnica solida e una presenza scenica calda e autentica, unisce il rispetto per il repertorio e la capacità di reinventarlo, rendendolo contemporaneo.

Sul palco insieme a Silvia Mezzanotte ci saranno Pino De Fazio al pianoforte, Luca Cantelli al contrabbasso e Lele Veronesi alla batteria.

Questo il calendario con le date del tour “LE MIE REGINE”:

29 novembre al Palacongressi di Taormina (Messina)

13 dicembre al Civico teatro cagnoni di Vigevano (Pavia)

18 gennaio al Teatro Bellini di Adrano (Catania)