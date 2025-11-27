Seconda giornata dell’Efebo d’Oro Film Festival a Palermo: presenta “Memory” della regista Vladlena Sandu

Condividi questo articolo?

La seconda giornata della 47a edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival a Palermo si apre alle ore 17.30 al Cre.Zi Plus ( Cantieri Culturali alla Zisa ) con la presentazione del libro “La rabbia, un film di Pier Paolo Pasolini” (ed. Cronopio, 2025), nel corso della quale l’autrice Alessia Cervini, dialogherà con Emiliano Morreale e Umberto Cantone.

Sempre alle ore 17.30 il Cinema De Seta accoglie per il Concorso Efebo Prospettive la proiezione di Memory (Francia-Paesi Bassi, 2025) della regista Vladlena Sandu; alle ore 20 si proietta Parfait Amour! (Francia, 1996) di Catherine Breillat, basato su un episodio di cronaca nera realmente accaduto, il film racconta la tormentata storia d’amore tra Frédérique (una borghese di mezza età, sposata con prole) e Christophe (molto più giovane di lei e di tutt’altra estrazione sociale): un film analitico, algido, violento. E alle ore 22.30 – sempre al De Seta e sempre per la regia di Breillat – la proiezione di 36 Fillette, porta sullo schermo la vulcanica e disordinata fame di vita di Lili, quattordicenne in vacanza con padre, madre e fratello maggiore in un triste campeggio di Biarritz, chiude la giornata.

Nella foto, MEMORY Vladlena Sandu

