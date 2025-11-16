Scordia, la vita non ha il tasto ‘Replay’: ACI Catania per educare i giovani alla sicurezza stradale.

Condividi questo articolo?

L’Automobile Club Catania ha preso parte al convegno “La tua vita non ha il Replay”, organizzato a Scordia in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, che quest’anno si celebrerà domenica 16 novembre. L’iniziativa, promossa dalle associazioni CESPOS e 22 Vintage – Scordia, si è svolta presso l’aula magna del plesso di via Simeto, alla presenza degli studenti delle scuole del territorio: l’Istituto Omnicomprensivo ‘P. Carrera’ di Militello Val di Catania, l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘E. Majorana’ di Scordia e gli Istituti Comprensivi ‘G. Verga’ e ‘S. Basso’ di Scordia. L’incontro ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani maggiore consapevolezza delle regole, dei rischi e dei comportamenti corretti da adottare alla guida e come utenti della strada

Nel suo intervento, la direttrice dell’ACI Catania Rita Caruso ha illustrato ai ragazzi dati, testimonianze ed esempi concreti sui fattori che più spesso determinano incidenti gravi o mortali, soffermandosi su distrazioni, uso scorretto dello smartphone, abuso di alcol o sostanze, e mancato rispetto delle norme di comportamento e dei limiti di velocità. Ha inoltre ribadito come la prevenzione e l’educazione rappresentino la prima e più efficace forma di tutela della vita, sottolineando il ruolo centrale delle scuole e delle famiglie nel diffondere una cultura della responsabilità. “La sicurezza stradale – ha affermato la direttrice Caruso – non è un insieme di regole astratte, ma un dovere morale verso noi stessi e verso gli altri. Ogni scelta che facciamo in strada può salvare o mettere in pericolo una vita. L’impegno dell’ACI è continuare a promuovere consapevolezza, formazione e rispetto, affinché tragedie evitabili non si ripetano”.

Il convegno ha visto la partecipazione anche di amministratori locali, dirigenti scolastici, forze dell’ordine, operatori del soccorso e specialisti del settore, tra cui la dott.ssa Maria Carmela Scavo, specialista Sala Operativa Territoriale presso l’ANAS di Palermo, in un confronto corale che ha coinvolto centinaia di studenti. ACI Catania rinnova il proprio impegno a fianco delle istituzioni, delle associazioni e della comunità scolastica per diffondere, soprattutto tra i più giovani, una cultura della mobilità consapevole e sicura. Perché, come ricorda il titolo dell’iniziativa, la vita non ha il replay.