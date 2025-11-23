Savoca si prepara alla “Gravity Race Car”, nel weekend scatta la chiusura temporanea della S.P. 19

La strada provinciale 19 si trasformerà per un weekend in un palcoscenico unico: ieri, sabato 22 e domenica 23 novembre la “Gravity Race Car – Città di Savoca” porterà in scena spettacolari discese con veicoli privi di motore, capaci di unire tecnica, inventiva e adrenalina pura.
Per garantire lo svolgimento sicuro della gara, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea della S.P. 19 Savochese, con orari differenziati: domenica dalle 8.30 alle 17.00. La carreggiata sarà riaperta tra una manche e l’altra, mentre per raggiungere Savoca e Casalvecchio Siculo sarà attiva la viabilità alternativa attraverso la S.P. 23 di Misserio e la S.P. 22 di Mancusa.
La competizione fa parte del circuito nazionale delle “gravity race car”, una disciplina in crescita che promuove uno sport sostenibile e spettacolare.
“La sicurezza degli eventi – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – costituisce per Palazzo dei Leoni una priorità imprescindibile. Ogni iniziativa deve svolgersi nel pieno rispetto delle regole e con la massima attenzione alla tutela dei cittadini e dei partecipanti. L’appuntamento in programma a Savoca rappresenta un’occasione significativa per promuovere lo sport e valorizzare il territorio nel massimo rispetto delle regole”.
“La collaborazione tra istituzioni e associazioni – ha sottolineato il direttore generale Giuseppe Campagna – è necessaria per proporre eventi di richiamo che siano in grado di attirare visitatori e appassionati. Il nostro compito è assicurare che la manifestazione si svolga con regolarità e che contribuisca, oltre all’aspetto sportivo, a mettere in risalto le eccellenze del territorio garantendo una valida capacità organizzativa”.


