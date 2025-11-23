Savoca si prepara alla “Gravity Race Car”, nel weekend scatta la chiusura temporanea della S.P. 19

Condividi questo articolo?

La strada provinciale 19 si trasformerà per un weekend in un palcoscenico unico: ieri, sabato 22 e domenica 23 novembre la “Gravity Race Car – Città di Savoca” porterà in scena spettacolari discese con veicoli privi di motore, capaci di unire tecnica, inventiva e adrenalina pura.

Per garantire lo svolgimento sicuro della gara, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea della S.P. 19 Savochese, con orari differenziati: domenica dalle 8.30 alle 17.00. La carreggiata sarà riaperta tra una manche e l’altra, mentre per raggiungere Savoca e Casalvecchio Siculo sarà attiva la viabilità alternativa attraverso la S.P. 23 di Misserio e la S.P. 22 di Mancusa.

La competizione fa parte del circuito nazionale delle “gravity race car”, una disciplina in crescita che promuove uno sport sostenibile e spettacolare.

“La sicurezza degli eventi – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – costituisce per Palazzo dei Leoni una priorità imprescindibile. Ogni iniziativa deve svolgersi nel pieno rispetto delle regole e con la massima attenzione alla tutela dei cittadini e dei partecipanti. L’appuntamento in programma a Savoca rappresenta un’occasione significativa per promuovere lo sport e valorizzare il territorio nel massimo rispetto delle regole”.

“La collaborazione tra istituzioni e associazioni – ha sottolineato il direttore generale Giuseppe Campagna – è necessaria per proporre eventi di richiamo che siano in grado di attirare visitatori e appassionati. Il nostro compito è assicurare che la manifestazione si svolga con regolarità e che contribuisca, oltre all’aspetto sportivo, a mettere in risalto le eccellenze del territorio garantendo una valida capacità organizzativa”.