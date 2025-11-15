Sant’Angelo di Brolo. partecipazione della scuderia Nebrosport al rally del tirreno

Condividi questo articolo?

Weekend intenso per la scuderia Nebrosport, che il 15 e 16 novembre 2025 sarà impegnata su due fronti: da un lato sulle impegnative prove speciali partecipazione della scuderia Nebrosport di Sant’Angelo di Brolo (ME) al rally del tirreno, la gara si svolgerà

Sulle strade messinesi torna al via l’esperto Carmelo Galipò, navigato da Antonino Marino, al volante della sua Skoda Fabia R5 di classe R5-Rally2. Dopo aver già conquistato la Coppa Over 55 di nona zona, il driver santangiolese si giocherà in questa occasione la Coppa Nazionale, obiettivo che rappresenta la ciliegina su una stagione da incorniciare. Galipò torna a bordo della propria vettura personale dopo la parentesi con la Fabia RS. Il pilota ha curato nei minimi dettagli la preparazione della gara, supportato dai tecnici della Ferrara Motors che hanno trovato l’ideale conformazione della vettura ceca per la finale di coppa italia.

A condividere i colori della scuderia rossoblù al Rally del Tirreno ci sarà anche Salvatore Scibilia, affiancato da Giovanni Marino su Alfa Romeo 147 JTD di classe RSD2.0 Plus. Il portacolori Nebrosport torna al volante dopo l’ottima prestazione al Rally dei Nebrodi, dove aveva chiuso 47° assoluto, 15° di gruppo e 1° di classe. Questa nuova sfida rappresenta un’importante occasione per confermare l’esperienza maturata e ottenere un buon risultato tra le strade amiche.

Ma il weekend non si esaurirà con le speciali del Tirreno. In contemporanea, al 3° Slalom Città di Favara, scenderà in pista Biagio Meli su Fiat Uno Turbo di classe S7 nel gruppo Speciale. Il pilota è reduce da una prestazione solida allo Slalom di Caltanissetta, conclusa con un 1° posto di classe, 2° di gruppo e 11° assoluto: risultati che lo mantengono in piena corsa per gli obiettivi stagionali.

Comunicazione – Scuderia Nebrosport

Ph: By Fabio Marchello