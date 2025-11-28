Sant’Angelo di Brolo. Nebrosport allo start della 1ª edizione dello Slalom Termini–Caccamo

Condividi questo articolo?

Ultimo weekend di novembre e nuova sfida per la scuderia Nebrosport, pronta a scendere in pista il 29 e 30 novembre 2025 alla 1ª edizione dello Slalom Termini–Caccamo, appuntamento inedito che porta i colori santangiolesi su un tracciato totalmente nuovo per piloti e team.

A inaugurare la presenza della scuderia sarà Gianfranco Starvagi, al volante della sua Peugeot 106 di classe N1600. Il driver ritorna tra i birilli dopo l’ultima apparizione allo Slalom di Ucria chiusa con un positivo 6° posto di classe. Si presenta alla Termini-Caccamo ben determinato a portare a casa un’ottima prestazione.

A seguire, a difendere i colori della Nebrosport nel gruppo Speciale, sarà Francesco Pirri con la sua inconfondibile Fiat 127 di classe S3. Reduce dall’ottima performance allo Slalom Torregrotta–Roccavaldina, dove ha firmato un convincente 1° posto di classe, Pirri arriva alla gara con grande fiducia, forte di un feeling sempre più solido con la vettura e desideroso di confermare la forma mostrata nelle ultime uscite.

