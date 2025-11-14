Riparte la XIV edizione del Catania Film Fest con il documentario Fuori Concorso “Memorabilia” di Giovanni Morassutti

Condividi questo articolo?

Riparte dalle 9.00 nella Sala Verde di ZO Centro Culture Contemporanee (Piazzale Rocco Chinnici, 6) la XIV edizione del Catania Film Fest, con il documentario Fuori Concorso Memorabilia – Una storia di famiglia, di Giovanni Morassutti, protagonista di un incontro col pubblico dopo la proiezione del film. Contemporaneamente prosegue in Sala Grigia la rassegna Catania Film Euro Mediterranea coi documentari Das Rad, voyage d’un vélo, di Ambra Tonini e Oltre il tempo, l’amore di Sabrina Iannucci. Alle 11.15 per Catania Film Italiana , ci si sposta in Sala Verde con la proiezione di Mangia di Anna Piscopo, seguito da un incontro con la regista e l’attrice Martina Torrisi. Dalle 12.00 ancora in Sala Grigia, via alla sezione Catania Corto Euro Mediterranea , con La ragazza delle gardenie di Christian Olcese, L’ultimo giorno dell’orso di Antonio Donato e Treadmill di George Kimissis.

La programmazione pomeridiana riparte alle 15.00 in Sala Verde con L’occhio della gallina di Antonietta De Lillo per Catania Film Euro Mediterranea ; e contemporaneamente in Sala Grigia con Marcello di Maurizio Lombardi e Siamo a’mmare di Alessio Genovese per Catania Corto Euro Mediterranea; seguiti per la sezione Fuori Concorso – Corti Siciliani dalla proiezione di Aldo di Riccardo Vinciguerra presente in sala per un incontro col pubblico.

Subito dopo, attorno alle 16.15, ancora in Sala Grigia, per la sezione Artigiani per il cinema nata grazie alla partnership con CNA Cinema e Audiovisivo di Catania, spazio a due Focus: “Sostenibilità nei mestieri del cinema”, con la partecipazione del docente Accademia di Belle Arti Massimo Savoia e del regista e sceneggiatore Luca Arcidiacono; e “Costumi, trucco e acconciatura: tradizione e innovazione”, con la partecipazione della docente Accademia di Belle Arti Liliana Nigro.

Dalle 17.15, ancora proiezioni in Sala Verde per Catania Film Italiana con Quale allegria di Francesco Frisari, presente in sala per un incontro col pubblico. Alle 18.15 in Sala Grigia “Masterclass sulle colonne sonore” con Anna Collabolletta (collegata da remoto), music supervisor per film e serie tv; e alle 19.00 “Networking & apertura incontri B2B – Incontri tra artigiani e professionisti”: Il ruolo del regista, Il ruolo della costumista, e Il ruolo del truccatore/parrucchiere.

La serata si apre alle 20.00 in Sala Verde con ampio spazio dedicato alla sezione Film Fuori Concorso con la proiezione di 4 corti: La forma imperfetta dei ricordi di Elisa Adelaide Faccioni, Deborah con la acca di Tomaso Mannoni, Anime vive di Adam Selo e Come è proficuo il mare di Marco Pirrello che dopo il film incontrerà il pubblico con la moderazione di Attilio Scuderi.

Il secondo giorno del Catania Film Fest si conclude in Sala Verde con la proposta 2025 della sezione parallela CATANIA MEDITERRANEA dedicato al cinema libanese. Si comincia alle 19.00 col Focus “Libano, la porta ferita del Mediterraneo”, panel di discussione con l’artista libanese Lina Issa, la giornalista Carolina Montenegro e la regista Myriam El Hajj, moderato da Marta Bellingreri.

Infine, alle 21.00, gran finale con la proiezione del film fuori concorso Journal intime du Liban ( Diaries from Lebanon ) di Myriam El Hajj, che incontrerà il pubblico alla fine del film.

