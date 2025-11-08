Rider in piazza a Catania: UGL chiede il rinnovo del contratto collettivo e maggiori tutele per i lavoratori

Condividi questo articolo?

Si è svolta anche a Catania la manifestazione nazionale indetta dall’UGL Rider per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Assodelivery/UGL, scaduto da oltre due anni. La protesta, che si è tenuta davanti alla Prefettura, nonostante la pioggia, ha visto la partecipazione di numerosi rider che hanno voluto richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro del settore e sulla necessità di garantire maggiori diritti e riconoscimenti economici.

L’iniziativa si è svolta in contemporanea in diverse città italiane, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Trapani, Olbia e Caserta.

Tra le richieste principali avanzate dall’organizzazione figurano l’aumento dei compensi orari, il riconoscimento di tutele per malattie extraprofessionali, maternità e paternità, l’introduzione della tredicesima e delle ferie retribuite, oltre a maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo. L’UGL propone inoltre misure aggiuntive come bonus per condizioni di maltempo o afa, indennità legate al numero di consegne, una polizza assicurativa per incidenti durante il servizio e una più ampia copertura INAIL.

“La partecipazione dei rider catanesi, anche sotto la pioggia, dimostra quanto sia sentita la necessità di rinnovare il contratto — dichiara Uccio Laurella, dirigente UGL Catania —. Dopo oltre due anni di attesa, servono risposte concrete per garantire tutele e riconoscimenti adeguati a chi ogni giorno svolge un lavoro essenziale per la collettività.”

Giovanni Musumeci, segretario territoriale UGL Catania, aggiunge: “Il contratto dei rider è scaduto da oltre due anni e la mancanza di un rinnovo pesa su migliaia di persone che ogni giorno lavorano sulle strade delle nostre città. L’UGL è al fianco di questi lavoratori e continuerà a sostenere le loro rivendicazioni finché non verranno riconosciute condizioni eque e diritti certi.”