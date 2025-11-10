Rassegna Jazz Up Close, Cinematocasa, Palermo: concerto “Nobody Else But Me”

Condividi questo articolo?

Gaetano Riccobono Trio e sabato 15 novembre Giuseppe Mirabella trio con “Maschere Nude”

Le grandi voci dei grandi compositori americani con il concerto “Nobody Else But Me” di Gaetano Riccobono Trio (venerdì 14 novembre) e il racconto della sicilianità in modo non convenzionale e a tratti inedito con il live “Maschere Nude” di Giuseppe Mirabella trio (sabato 15 novembre) saranno i protagonisti del prossimo weekend di “Jazz Up Close” – 15 Nights of Creative Stories, rassegna jazz di 15 appuntamenti di Cinematocasa (via Maqueda, 124 – ore 22.00, ingresso gratuito con cena o consumazione bar).

Annunci

“Nobody Else But Me” è un concerto dedicato al mainstream delle grandi voci e dei grandi compositori americani che mette al centro della scena la vocalità di Gaetano Riccobono e l’interplay della sezione ritmica. Il repertorio incentrato sulla song di Broadway lascia spazio a piccole incursioni nella musica brasiliana e nella musica italiana. Il concerto prende il titolo dagli ultimi lavori discografici del cantante siciliano disponibili su tutte le piattaforme musicali on line.

In “Maschere Nude” di Giuseppe Mirabella trio, l’interazione dinamica tra due musicisti di estrazione jazzistica ed il recitativo appassionato di una voce dal forte carattere siculo, evoca l’anima di una terra piena di bellezza, pathos, poesia e contraddizioni. Brani di autori tradizionali e contemporanei, pezzi inediti e momenti di improvvisazione prendono forma attraverso il suono degli strumenti acustici e del dialetto siciliano che, con le sue inflessioni caratteristiche, cadenze e modi di dire, diventa esso stesso musica.

Accanto all’attività concertistica tradizionale, Maschere Nude sviluppa la propria identità artistica esibendosi in performance private, intime e coinvolgenti, che prendono vita in spazi abitativi autentici: case selezionate per il loro valore umano ed estetico, in cui l’ambiente domestico diventa parte integrante dell’ascolto.

Ogni rappresentazione, figlia del luogo e del tempo in cui si svolge, prende forma attraverso la musica, ma anche attraverso il gesto scenico, la parola e il contatto intimo con il pubblico. Per questo motivo il trio, rinunciando ad una produzione discografica in studio, sceglie di esprimersi esclusivamente in concerti dal vivo.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club: “Jazz Up Close” è un invito ad ascoltare da vicino, a ritrovare nella musica il senso dell’incontro, della libertà e dell’emozione condivisa – spiega il direttore artistico Mimmo Cafiero. Nel formato di Jazz “Up Close”, i musicisti suoneranno al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità”.

Nella foto, Giuseppe Mirabella