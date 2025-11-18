QUENTIN TARANTINO. THE GRAPHIC NOVEL: esce per Gremese il romanzo a fumetti

Condividi questo articolo?

sull’universo del grande regista pulp

Esce per Gremese Quentin Tarantino. The graphic novel, una biografia illustrata che racconta la vita e la carriera di uno dei registi più iconici, controversi e influenti della storia del cinema contemporaneo. Un volume originale, pensato per gli appassionati di fumetti e per chi ama scoprire il dietro le quinte del processo creativo di un autore che ha riscritto le regole del linguaggio cinematografico.

Attraverso 112 pagine a colori, il graphic novel ripercorre le tappe fondamentali del percorso artistico e umano di Tarantino, dalla sua infanzia in una cittadina californiana fino al successo internazionale con film diventati cult come Le iene, Pulp Fiction, Bastardi senza gloria e C’era una volta a… Hollywood.

Con un taglio narrativo coinvolgente e illustrazioni suggestive, il volume svela ispirazioni, influenze, incontri chiave, aneddoti dal set e retroscena poco noti, offrendo una prospettiva inedita sul regista e sull’uomo dietro l’icona.

Ogni capitolo prende il nome da uno dei film che più hanno segnato la sua carriera e ne approfondisce la genesi: dall’idea iniziale alla scrittura, dalla scelta degli attori all’impatto sulla critica e sul pubblico, in un intreccio di eventi reali, citazioni cinematografiche, cultura pop e momenti di vita vissuta. Il volume restituisce così non solo il ritratto fedele di un autore totale, ma anche quello di un’epoca attraversata da riferimenti e contaminazioni, che Tarantino ha saputo rielaborare con uno stile assolutamente personale.

Scritto da Christina Dumalasova e Katerina Horakova e illustrato da Michael Purmensky, Quentin Tarantino. Il graphic novel si rivolge tanto ai cinefili quanto agli appassionati di graphic novel e fumetti, offrendo un racconto per immagini denso, dinamico e ricco di dettagli. Un omaggio sentito a uno dei più grandi narratori visivi del nostro tempo.

Scheda tecnica :

Titolo: Quentin Tarantino. The graphic novel

Copertina e immagini: Michael Purmensky

Testo: Christina Dumalasova e Katerina Horakova

Formato: 26,5 x 17,5 cm – Rilegato

Pagine: 112 – a colori

Prezzo: € 19,90

ISBN: 978-88-6692-230-8