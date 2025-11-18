Presentato a Roma il romanzo di Attilio D’Arielli e Giuseppe Tecce dal titolo “L’ inaffondabile”.

Condividi questo articolo?

Presentato a Roma, presso la sala stampa della Camera de Deputati, il romanzo di Attilio D’ Arielli e Giuseppe Tecce, edito da Graus edizioni, dal titolo “L’ inaffondabile”. L’ iniziativa culturale è stata promossa dall’ onorevole Simone Billi, presidente del Comitato sugli Italiani nel mondo, presente alla presentazione. A coordinare i lavori è stato l’editore Pietro Graus oltre ai due autori.

Il presidente della LNI, sezione di Riposto, Giuseppe Ballistreri, ha presentato l’evento, introducendo i vari relatori.

Il romanzo “L’ Inaffondabile” è ispirato all’inabissamento del lussuoso yacht Bayesian, affondato a causa di una violenta tromba d’aria nelle acque al largo di Porticello, nel palermitano, il 19 agosto, 2024, lasciando dietro di sé sei dispersi e un alone di mistero sulle cause esatte del disastro. Con questo romanzo i coautori D’Arielli e Tecce, rendono onore alle sette vittime del disastro, alla giovane diciottenne protagonista del racconto e ai soccorritori.

Si tratta di un romanzo che colpisce, emoziona, fa riflettere e mette in discussione certezze. Il racconto è avvincente, le ipotesi sulle cause del naufragio -le indagini sono ancora in corso- fanno emergere intrecci tutti da verificare.

Un sogno premonitore annuncia la tragedia, è quello di Heaven. Il presagio nefasto è il prologo per la narrazione di una vicenda che, nel corso della lettura, si fa sempre più coinvolgente.

Dalle scintillanti giornate a bordo del veliero che nella narrazione diventa Sian, fino all’evento drammatico. Ci troviamo certamente al cospetto di una storia romanzata, eppure le domande emergono dalle pagine, sempre più attuali e inquietanti.

Il romanzo, “L’inaffondabile”, ha come obiettivo quello di scavare in fondo alla questione, indagando sulle possibili cause dell’inabissamento.

“A che punto è la notte?”, ci si potrebbe chiedere, ma questo lo sapremo, forse, quando qualcuno illuminerà le ombre di quella notte.