Premi: il “Cous Cous Fest” nella shortlist del Bea, il Festival italiano degli eventi e della live communication

San Vito Lo Capo. Il Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che si svolge ogni anno a San Vito lo Capo è ufficialmente entrato nella shortlist del BEA, il Festival Italiano degli Eventi e della Live Communication, nella categoria Festival.

L’evento è prodotto dall’agenzia Feedback, azienda di digital & live communication con sede a Palermo che si occupa, dal 1999, di consulenza per la comunicazione istituzionale e d’impresa, advertising, sponsoring, uffici stampa e P.R, e ideazione e gestione di grandi eventi.

Il BEA, considerato il premio più prestigioso del settore, celebra l’eccellenza nella progettazione e realizzazione di eventi in Italia e all’estero. Essere tra i tre festival finalisti significa essere riconosciuti per qualità, innovazione, efficacia e impatto emozionale.

“Un riconoscimento che riempie di orgoglio e conferma il valore di un progetto che, anno dopo anno, unisce creatività, lavoro di squadra e passione per dare vita a un’esperienza live unica nel suo genere. Per noi di Feedback, questo traguardo è la conferma che le idee migliori nascono quando creatività, strategia e territorio si incontrano,” dichiara Marcello Orlando, ceo dell’agenzia.

“Un ringraziamento speciale – ha aggiunto – va a chi, ogni anno, contribuisce a rendere possibile questa straordinaria avventura: il Comune di San Vito Lo Capo, il pubblico, gli artisti, gli chef, gli sponsor e l’intera squadra che trasforma una visione in un’esperienza indimenticabile”.

La proclamazione dei vincitori sarà a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 19 e 20 novembre 2025.

Nella foto, Cous Cous Fest 2025 chef Portogallo vincitore